«Барселона» разгромила «Овьедо» и вернулась на первое место в чемпионате Испании 25.01.2026, 20:37

Ламин Ямаль

Ламин Ямаль забил ударом через себя.

«Барселона» уверенно обыграла «Реал Овьедо» (3:0) в рамках Ла Лиги.

В первом тайме команды не смогли порадовать зрителей голами. Все события пришлись на второй тайм. На 52-й минуте Дани Ольмо вывел сине-гранатовых вперед.

На 57-й минуте хозяева удвоили свое преимущество – отличился Рафинья. На 73-й минуте точку в матче поставил Ламин Ямаль забив «ножницами».

Благодаря победе «Барселона» заработала 52 очка и вернулась на первое место. У каталонцев на одно очко больше, чем у мадридского «Реала».

