закрыть
2 мая 2026, суббота, 21:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Барселона» разгромила «Овьедо» и вернулась на первое место в чемпионате Испании

  • 25.01.2026, 20:37
  • 2,176
«Барселона» разгромила «Овьедо» и вернулась на первое место в чемпионате Испании
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль забил ударом через себя.

«Барселона» уверенно обыграла «Реал Овьедо» (3:0) в рамках Ла Лиги.

В первом тайме команды не смогли порадовать зрителей голами. Все события пришлись на второй тайм. На 52-й минуте Дани Ольмо вывел сине-гранатовых вперед.

На 57-й минуте хозяева удвоили свое преимущество – отличился Рафинья. На 73-й минуте точку в матче поставил Ламин Ямаль забив «ножницами».

Благодаря победе «Барселона» заработала 52 очка и вернулась на первое место. У каталонцев на одно очко больше, чем у мадридского «Реала».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

