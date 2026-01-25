«Барселона» разгромила «Овьедо» и вернулась на первое место в чемпионате Испании
- 25.01.2026, 20:37
Ламин Ямаль забил ударом через себя.
«Барселона» уверенно обыграла «Реал Овьедо» (3:0) в рамках Ла Лиги.
В первом тайме команды не смогли порадовать зрителей голами. Все события пришлись на второй тайм. На 52-й минуте Дани Ольмо вывел сине-гранатовых вперед.
На 57-й минуте хозяева удвоили свое преимущество – отличился Рафинья. На 73-й минуте точку в матче поставил Ламин Ямаль забив «ножницами».
Благодаря победе «Барселона» заработала 52 очка и вернулась на первое место. У каталонцев на одно очко больше, чем у мадридского «Реала».