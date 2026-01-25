закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 0:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Украина будет полностью готова к вступлению в ЕС в 2027 году

5
  • 25.01.2026, 21:33
  • 2,154
Зеленский: Украина будет полностью готова к вступлению в ЕС в 2027 году

Конкретная дата вступления в ЕС должна быть в договоре об окончании войны.

Украина будет полностью готова к вступлению в Европейский Союз в 2027 году. Важно прописать дату вступления в соглашении об окончании войны для получения четких гарантий безопасности, заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Польши Каролем Навроцким на пресс-конференции в Вильнюсе.

Технически Украина будет готова к открытию всех кластеров уже в первом полугодии 2026 года. Полной технической готовности к вступлению планируют достичь в 2027 году, отметил глава государства.

«Мы хотим 27-й год. Мы говорим о конкретной дате, когда Украина будет готова», – сказал Зеленский.

По его словам, членство в ЕС является частью европейских гарантий безопасности для Украины вместе с «Коалицией желающих». Президент подчеркнул, что это прежде всего экономические гарантии безопасности.

«Мы хотим конкретную дату в нашем договоре об окончании войны, чтобы потом все стороны придерживались этих договоренностей, включая агрессора, который будет подписываться под 20-пунктным планом, если придет такой момент, для того, чтобы потом нас никто больше не блокировал», – сказал Зеленский.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко