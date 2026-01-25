Зеленский: Украина будет полностью готова к вступлению в ЕС в 2027 году
- 25.01.2026, 21:33
Конкретная дата вступления в ЕС должна быть в договоре об окончании войны.
Украина будет полностью готова к вступлению в Европейский Союз в 2027 году. Важно прописать дату вступления в соглашении об окончании войны для получения четких гарантий безопасности, заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Польши Каролем Навроцким на пресс-конференции в Вильнюсе.
Технически Украина будет готова к открытию всех кластеров уже в первом полугодии 2026 года. Полной технической готовности к вступлению планируют достичь в 2027 году, отметил глава государства.
«Мы хотим 27-й год. Мы говорим о конкретной дате, когда Украина будет готова», – сказал Зеленский.
По его словам, членство в ЕС является частью европейских гарантий безопасности для Украины вместе с «Коалицией желающих». Президент подчеркнул, что это прежде всего экономические гарантии безопасности.
«Мы хотим конкретную дату в нашем договоре об окончании войны, чтобы потом все стороны придерживались этих договоренностей, включая агрессора, который будет подписываться под 20-пунктным планом, если придет такой момент, для того, чтобы потом нас никто больше не блокировал», – сказал Зеленский.