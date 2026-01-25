В Бундестаге призвали усилить ПВО Украины и передать ракеты Taurus 5 25.01.2026, 21:51

Атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру являются просчитанными.

Сопредседатель немецкой оппозиционной партии «Зеленые» Франциска Брантнер призвала правительство Фридриха Мерца усилить противовоздушную оборону Украины из-за увеличения российских атак.

Об этом она сказала в интервью агентству dpa.

Брантнер заявила, что российский диктатор Владимир Путин «не хочет мира – он хочет порабощения».

Она отметила, что атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру являются просчитанными, а не случайными, поэтому Украина имеет право требовать дополнительных средств ПВО у своих партнеров.

«Киев имеет право требовать дополнительной поддержки в противовоздушной обороне, и немецкое правительство должно вместе со своими европейскими партнерами найти способ, как можно оказать больше помощи», - сказала депутат.

Кроме этого, Брантнер призвала немецкое правительство передать Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью более 500 километров как «важный сигнал политической поддержки».

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com