В Бундестаге призвали усилить ПВО Украины и передать ракеты Taurus

В Бундестаге призвали усилить ПВО Украины и передать ракеты Taurus5
- 25.01.2026, 21:51
Сопредседатель немецкой оппозиционной партии «Зеленые» Франциска Брантнер призвала правительство Фридриха Мерца усилить противовоздушную оборону Украины из-за увеличения российских атак.
Об этом она сказала в интервью агентству dpa.
Брантнер заявила, что российский диктатор Владимир Путин «не хочет мира – он хочет порабощения».
Она отметила, что атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру являются просчитанными, а не случайными, поэтому Украина имеет право требовать дополнительных средств ПВО у своих партнеров.
«Киев имеет право требовать дополнительной поддержки в противовоздушной обороне, и немецкое правительство должно вместе со своими европейскими партнерами найти способ, как можно оказать больше помощи», - сказала депутат.
Кроме этого, Брантнер призвала немецкое правительство передать Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью более 500 километров как «важный сигнал политической поддержки».