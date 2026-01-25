3 мая 2026, воскресенье, 0:24
  • 25.01.2026, 23:27
Зеленский отверг ультиматум РФ о выводе украинских сил с территории Донбасса

Позиция Украины относительно территориальных вопросов не изменилась.

Президент Владимир Зеленский отметил, что позиция Украины относительно территориальных вопросов не изменилась. Страна не согласится отдать России Донецкую и Луганскую области.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким в Вильнюсе в воскресенье, 25 января, у Зеленского спросили об обсуждении вопроса Донбасса во время переговоров в ОАЭ 23 и 24 января.

Украинский президент отметил, что во время трехсторонней встречи в Абу-Даби обсуждался 20-пунктный план и проблемные вопросы, которых, по словам Зеленского, стало меньше. В то же время страна-агрессор Россия не изменила своей цели.

«Уже достаточно долгое время Россия хочет сделать все, чтобы Украины не было на востоке нашего государства. Они ставили это целью, и понятно, что они хотят достичь этой цели. На фронте они пока сделать этого не могут. Наша позиция по нашей территории, территориальной целостности Украины, которую нужно уважать — все знают нашу позицию: мы воюем за свое государство, за свое, мы не воюем на территории чужой страны, поэтому какие могут быть вопросы к нам», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что это две принципиально разные позиции Украины и России, поэтому все стороны должны идти на компромисс.

«Мы идем на то, что мы общаемся в трехстороннем формате. Это первые шаги, может, для того, чтобы найти тот самый компромисс, но для компромисса нужно, чтобы все стороны были готовы к компромиссу. И американская сторона также», — заявил украинский президент.

23 января спикер Кремля Дмитрий Песков перед началом встречи в Абу-Даби повторил российский ультиматум о выводе Сил обороны Украины с территории Донбасса.

Песков заявил, что позиция России заключается в том, что Силы обороны Украины должны «покинуть территорию Донбасса».

