Президент Польши: Сущность России осталась неизменной

Президент Польши: Сущность России осталась неизменной4
- 26.01.2026, 2:34
Она по-прежнему представляет угрозу для Центральной и Восточной Европы.
Россия остается серьезной угрозой для Европы, и этой опасности необходимо активно противодействовать.
Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время общения с журналистами по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой.
По словам Навроцкого, агрессивная сущность России не изменилась с течением времени.
«Сущность России осталась неизменной - она по-прежнему представляет угрозу для Центральной и Восточной Европы», - подчеркнул президент Польши.
Он обратил внимание на то, что РФ продолжает ракетные удары по Украине, несмотря на призывы отдельных стран вернуться к политике так называемой «перезагрузки» отношений с Москвой.
Навроцкий подчеркнул, что Россия была и остается угрозой на протяжении многих лет - независимо от исторического периода или политического режима.
«Речь идет не только о России при Путине - это была угроза и в царские времена, и при большевиках», - отметил он.
Также президент Польши подчеркнул важность тесного сотрудничества между европейскими государствами для обеспечения безопасности континента. По его словам, Польша придает этому направлению особое значение.