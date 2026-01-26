закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 3:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Польши: Сущность России осталась неизменной

4
  • 26.01.2026, 2:34
  • 5,206
Президент Польши: Сущность России осталась неизменной
Кароль Навроцкий

Она по-прежнему представляет угрозу для Центральной и Восточной Европы.

Россия остается серьезной угрозой для Европы, и этой опасности необходимо активно противодействовать.

Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время общения с журналистами по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По словам Навроцкого, агрессивная сущность России не изменилась с течением времени.

«Сущность России осталась неизменной - она по-прежнему представляет угрозу для Центральной и Восточной Европы», - подчеркнул президент Польши.

Он обратил внимание на то, что РФ продолжает ракетные удары по Украине, несмотря на призывы отдельных стран вернуться к политике так называемой «перезагрузки» отношений с Москвой.

Навроцкий подчеркнул, что Россия была и остается угрозой на протяжении многих лет - независимо от исторического периода или политического режима.

«Речь идет не только о России при Путине - это была угроза и в царские времена, и при большевиках», - отметил он.

Также президент Польши подчеркнул важность тесного сотрудничества между европейскими государствами для обеспечения безопасности континента. По его словам, Польша придает этому направлению особое значение.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко