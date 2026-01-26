Президент Польши: Сущность России осталась неизменной 4 26.01.2026, 2:34

Кароль Навроцкий

Она по-прежнему представляет угрозу для Центральной и Восточной Европы.

Россия остается серьезной угрозой для Европы, и этой опасности необходимо активно противодействовать.

Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время общения с журналистами по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По словам Навроцкого, агрессивная сущность России не изменилась с течением времени.

«Сущность России осталась неизменной - она по-прежнему представляет угрозу для Центральной и Восточной Европы», - подчеркнул президент Польши.

Он обратил внимание на то, что РФ продолжает ракетные удары по Украине, несмотря на призывы отдельных стран вернуться к политике так называемой «перезагрузки» отношений с Москвой.

Навроцкий подчеркнул, что Россия была и остается угрозой на протяжении многих лет - независимо от исторического периода или политического режима.

«Речь идет не только о России при Путине - это была угроза и в царские времена, и при большевиках», - отметил он.

Также президент Польши подчеркнул важность тесного сотрудничества между европейскими государствами для обеспечения безопасности континента. По его словам, Польша придает этому направлению особое значение.

