Британия создает собственное «ФБР» 2 26.01.2026, 4:03

3,632

Чем будет заниматься новая служба.

Правительство Великобритании объявило о создании новой Национальной полицейской службы, которую называют «британским ФБР», с целью модернизации правоохранительной работы и борьбы с терроризмом, мошенничеством, организованной преступностью и другими сложными видами преступной деятельности, сообщает Reuters.

Новая служба объединит работу Национального агентства по борьбе с преступностью, которое расследует серьезные организованные преступления, такие как контрабанда наркотиков и торговля людьми, с другими национальными функциями, такими как борьба с терроризмом и дорожная полиция.

После назначения руководитель новой службы — национальный комиссар по борьбе с преступностью, станет высшим должностным лицом в правоохранительных органах. Сейчас глава лондонской полиции является высшим должностным лицом в правоохранительных органах Великобритании.

Создание Национальной полицейской службы — это часть масштабной реформы полиции, которую правительство Великобритании должно обнародовать в понедельник, 26 января, и которую оно позиционирует как крупнейшую реорганизацию полиции со времен создания Робертом Пилом первой профессиональной полиции в 1829 году.

«Нынешняя модель полиции была создана для другого века», — заявила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд.

Махмуд отметила, что реформа позволит местным подразделениям сосредоточиться на борьбе с повседневными правонарушениями, такими как кражи в магазинах и антисоциальное поведение, а также на задержании преступников в своих районах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com