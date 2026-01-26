3 мая 2026, воскресенье, 9:11
Сын Северинца восхитил Зеленского на церемонии в честь повстанцев Калиновского

  • 26.01.2026, 10:04
Мальчик держал в руках два флага.

В торжественных мероприятиях в Вильнюсе в честь повстанцев 1863 год приняли участие президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский.

Недавно освобожденный политик Павел Северинец пришел на мероприятие со своим сыном. Фотограф запечатлил Францишка с двумя флажками, которые он держал в руке — белорусским и украинским.

Его отец Павел рассказал, что Владимир Зеленский обратил внимание на эти флажки и отреагировал на них.

— Калі прэзідэнты выходзілі з Катэдры, Уладзімір Зяленскі заўважыў беларускі і ўкраінскі сцяжкі і паказаў Францішку вялікі палец, узняты ўгару, — написал Северинец.

