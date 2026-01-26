Сын Северинца восхитил Зеленского на церемонии в честь повстанцев Калиновского 4 26.01.2026, 10:04

33,426

Мальчик держал в руках два флага.

В торжественных мероприятиях в Вильнюсе в честь повстанцев 1863 год приняли участие президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский.

Недавно освобожденный политик Павел Северинец пришел на мероприятие со своим сыном. Фотограф запечатлил Францишка с двумя флажками, которые он держал в руке — белорусским и украинским.

Его отец Павел рассказал, что Владимир Зеленский обратил внимание на эти флажки и отреагировал на них.

— Калі прэзідэнты выходзілі з Катэдры, Уладзімір Зяленскі заўважыў беларускі і ўкраінскі сцяжкі і паказаў Францішку вялікі палец, узняты ўгару, — написал Северинец.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com