63-летний Том Круз при странных обстоятельствах переехал из Британии

Фото: Getty Images

Голливудский актер, звезда «Миссии невыполнимой» Том Круз при непонятных обстоятельствах покинул Великобританию, где с перерывами работал и фактически жил около 40 лет, а с 2021 года имел там постоянное место жительства. Причины его внезапного возвращения в США остаются неизвестными даже для людей из близкого окружения 63-летней звезды.

Как отмечают в Daily Mail, Круз начал активно работать в Великобритании еще в 1980-х годах, регулярно приезжая на съемки крупных кинопроектов. На протяжении десятилетий он проводил в стране месяцы, а иногда и годы, но окончательно поселился в Лондоне только в 2021 году.

По информации источника, Круз жил в роскошном пентхаусе в лондонском районе Найтсбридж стоимостью около 35 миллионов фунтов стерлингов (39,6 миллионов долларов). Консьерж дома и персонал были удивлены тем, как быстро актер свернул свою жизнь в британской столице. Его якобы видели в квартире с видом на Хайд-парк, когда он выносил коробки с личными вещами.

«Том любил Лондон. Он любил место, где жил, он вставал и бегал по Хайд-парку по утрам», – отметил источник, близкий к актеру.

Там отмечают, что Том Круз регулярно прогуливался по окрестностям и часто пользовался вертодромом в Баттерсе, откуда летал в британскую сельскую местность. По словам собеседников журналистов, решение о переезде было принято очень быстро и стало неожиданностью для всех.

За годы жизни в Великобритании Том Круз фактически интегрировался в британскую светскую жизнь. Его регулярно видели на Центральном корте Уимблдона в Королевской ложе, где почти каждый год в первом ряду сидит принцесса Кейт Миддлтон, на фестивале в Гластонбери и на закрытых мероприятиях в Лондоне.

В мае 2022 года актер появился вместе с принцессой Екатериной Уэльской на премьере фильма «Топ Ган: Мэверик» (Top Gun: Maverick) в кинотеатре Odeon Leicester Square, а также присутствовал на мероприятии вместе с принцем Уильямом.

Круз неоднократно открыто говорил о своей привязанности к Британии. Он называл себя англофилом, признавался в любви к британским пабам, традиционной кухне и архитектуре. Актер также участвовал в мероприятиях, посвященных платиновому юбилею королевы Елизаветы II, появлялся на благотворительных событиях вместе с представителями британской элиты и получил от Британского института киноискусства почетное звание.

