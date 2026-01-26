На литовско-белорусской границе возобновили оформление грузовиков
- 26.01.2026, 9:05
- 1,122
Перерыв продолжался двое суток.
На литовско-белорусской границе 26 января возобновили оформление грузовиков. Об этом сообщил белорусский Госпогранкомитет.
«Литовские контрольные службы возобновили в полном объеме оформление грузовых транспортных средств», — сообщили беларусские пограничники.
Напомним, днем 24 января литовская сторона приостановила въезд фур в пункт пропуска «Мядининкай» из-за проблем в работе программного обеспечения таможенных баз.
25 января Государственный таможенный комитет сообщил, что «литовская сторона до сих пор не оформляет грузовики в пунктах пропуска, сопредельных с белорусскими «Каменный Лог» и «Бенякони».
Оформление легковых автомобилей и автобусов продолжалось.