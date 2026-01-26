На литовско-белорусской границе возобновили оформление грузовиков 26.01.2026, 9:05

1,122

Перерыв продолжался двое суток.

На литовско-белорусской границе 26 января возобновили оформление грузовиков. Об этом сообщил белорусский Госпогранкомитет.

«Литовские контрольные службы возобновили в полном объеме оформление грузовых транспортных средств», — сообщили беларусские пограничники.

Напомним, днем 24 января литовская сторона приостановила въезд фур в пункт пропуска «Мядининкай» из-за проблем в работе программного обеспечения таможенных баз.

25 января Государственный таможенный комитет сообщил, что «литовская сторона до сих пор не оформляет грузовики в пунктах пропуска, сопредельных с белорусскими «Каменный Лог» и «Бенякони».

Оформление легковых автомобилей и автобусов продолжалось.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com