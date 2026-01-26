закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 9:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Можно ли пить кофе с утра натощак?

4
  • 26.01.2026, 9:26
  • 9,392
Можно ли пить кофе с утра натощак?

Названы четыре последствия.

Кофе является одним из самых популярных напитков в мире, обладающим рядом полезных для здоровья свойств. Многие люди могут спокойно пить кофе натощак, но у других это может вызвать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте и другие симптомы, пишет verywell health.

Издание решило рассказать, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть, если начинать день только с кофе на завтрак:

1. Повышенная кислотность желудка и риск изжоги

В частности, издание Nutrients отмечает, что кофе является кислым напитком, и употребление его натощак может вызвать увеличение выработки кислоты в желудке. Соответственно, избыток желудочной кислоты может раздражать слизистую оболочку желудка и вызывать изжогу.

2. Кофеин быстрее усваивается

Кофеин является природным стимулятором и может вызывать чувство тревоги или нервозности. Употребление кофе натощак может привести к более быстрому усвоению кофеина организмом, тогда как если пить напиток вместе с едой, это, наоборот, может замедлить усвоение кофеина и уменьшить риск побочных эффектов.

Употребление чрезмерного количества кофеина может привести к беспокойству, учащенному сердцебиению и тревоге. Как говорится в статье Springer Nature Link, это также может вызвать головную боль и повышение артериального давления.

3. Проблемы с пищеварением

По данным издания Planta Medica, некоторые люди могут испытывать проблемы с пищеварением, когда пьют кофе натощак. Среди таких симптомов вздутие живота, спазмы, тошнота, изжога или диарея.

Люди с синдромом раздраженного кишечника могут испытывать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте или диарею после употребления кофе.

4. Гормональные изменения

Как объясняет Biopsychosocial Science and Medicine, кофеин, содержащийся в кофе, стимулирует выработку кортизола, который обычно называют гормоном стресса.

Кортизол регулирует обмен веществ и артериальное давление. Из-за повышенного уровня кортизола может возникать тревожность, раздражительность, вероятные проблемы со сном.

Кроме того, со временем высокий уровень кортизола может привести к сердечным заболеваниям и потере костной массы.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко