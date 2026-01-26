Караник пошел против Лукашенко? 20 26.01.2026, 9:38

Владимир Караник

Крамольные слова о провале идеи собственного легкового электрокара прозвучали прямо в эфире ТВ.

Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник признал, что при попытках создать собственный легковой электрокар белорусская сторона переоценила свои возможности. Об этом он заявил 25 января в эфире телеканала «Беларусь 1», передает «Белсат».

По словам Владимира Караника, изначально научная программа была направлена не на создание автомобиля полностью, а на разработку компонентной базы для электротранспорта – электродвигателей, редукторов и инверторов. Однако задача создать полноценный пассажирский электромобиль оказалась гораздо более сложной, чем ожидалось.

Он отметил, что разработчики не до конца учли количество систем безопасности, силовой каркас и мультимедийные решения, необходимые для современного легкового автомобиля. Попытка интегрировать отечественные разработки в бывший бензиновый автомобиль, по его словам, не дала хороших потребительских результатов.

«Задача была в том, чтобы для наших производителей подготовить отечественную компонентную базу: электродвигатели, редукторы, инверторы. Задача создать автомобиль в целом – наверное, слегка переоценили свои возможности. Не до конца понимали, что пассажирский автомобиль – это все-таки очень много систем безопасности, это мультимедиа, это силовой каркас. И попытка свои наработки с ходу интегрировать в бывшую бензиновую машину, к сожалению, не привела к хорошему потребительскому результату», – сказал председатель Президиума НАН.

Напомним, что разговоры о создании собственного электромобиля в Беларуси ведутся уже более 10 лет, но фактического успеха так и не случилось.

В рамках проекта был задействован широкий круг предприятий: в частности, тяговый электродвигатель разработал и изготовил завод «Могилевлифтмаш». Однако в начале 2025 года стало известно, что проект решили закрыть, потому что расчеты показали: себестоимость электромобиля из беларусских комплектующих была бы слишком высокой даже при мелкосерийном производстве.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com