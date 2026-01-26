3 мая 2026, воскресенье, 11:33
  • 26.01.2026, 10:25
Победив в матче с тай-брейком, Соболенко вышла в 1/4 финала Australian Open
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Белоруска сыграет с американкой сербского происхождения Ивой Йович.

Первая ракетка мира Арина Соболенко продолжает успешно выступать на Открытом чемпионате Австралии по теннису, пишет betnews.by.

А.Соболенко (N1 WTA, Беларусь) — В.Мбоко (N16 WTA, Канада) — 6:1, 7:6 (7:1)

Матч белоруски с 19-летней канадкой Викторией Мбоко, которая на недавнем турнире WTA в Аделаиде уступила лишь в финале (россиянке Мирре Андреевой), продолжался полтора часа.

Легко взяв первый сет, во втором Соболенко дважды проиграла свою подачу и уступала 5:6. Но в итоге она сравняла счет и добралась до тай-брейка, на котором не оставила никаких шансов юной сопернице.

Таким образом, Арина обновила свой же рекорд для турниров «Большого шлема», доведя серию выигранных тай-брейков до 20.

В четвертьфинале Соболенко встретится с американкой Ивой Йович (N27 WTA), легко победившей казахстанку Юлию Путинцеву (N94 WTA) — 6:0, 6:1.

Михаил Крутихин
Юрий Федоренко
Ирина Халип
Юрий Федоренко