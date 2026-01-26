Кризис авиации в России: пассажиров перевозят грузовыми самолетами 5 26.01.2026, 10:36

Это наглядная иллюстрация того, как деградирует гражданская инфраструктура РФ.

Авиакомпании России начали использовать грузовые самолеты для перевозки пассажиров гражданских рейсов. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

В частности, в Иркутской области РФ пассажиры регулярного рейса пожаловались, что вместо пассажирского самолета Ан-24 их без предупреждения пересадили в грузовой Ан-26. Люди, среди которых были дети, летели вплотную к куче груза.

«Это не случайность, а симптом системного кризиса российской авиации. Санкции отрезали Россию от западных запчастей, сервисного обслуживания и комплектующих», - отметили в центре.

Собственное производство РФ не способно покрыть потребности: новые самолеты Ил-114-300, которыми должны были заменить устаревший авиапарк, до сих пор не прошли сертификацию, сроки постоянно переносятся. Федеральное агентство воздушного транспорта признает, что в ближайшие пять лет страна может потерять 339 самолетов.

«Пассажиры в грузовых самолетах - наглядная иллюстрация того, как деградирует гражданская инфраструктура России под тяжестью войны и изоляции», - подчеркнули в ЦПД.

Напомним, уровень смертности в российской коммерческой авиации в 2025 году превысил показатели за два предыдущих года вместе. На фоне санкций, изношенного авиапарка и дефицита запчастей катастрофы становятся все более частыми.

