3 мая 2026, воскресенье, 11:33
Польша полностью прекратила импорт бутана и изобутана из Беларуси

  • 26.01.2026, 10:45
Перекрыта лазейка в санкциях.

Польша с 26 января полностью прекращает импорт н-бутана и изобутана из Беларуси и России.

Таким образом, будет перекрыта лазейка в санкциях, которая оставалась после введения эмбарго Евросоюза на сжиженный нефтяной газ в конце 2024 года.

Введение полного запрета не должно существенно повлиять на рынок, считает генеральный директор польской организации сжиженного нефтяного газа Бартош Квятковский. По его словам, которые передает «Insider — Польша», поставки российского газа в Польшу и так систематически сокращались за последний год.

