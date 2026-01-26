«Дети Путина учат китайский неслучайно» 8 26.01.2026, 10:54

Китай отжимает у России все, даже офисы в Москве.

На сайте «Главред» состоялся чат с оперной певицей, общественным деятелем, экс-депутатом Госдумы Российской Федерации Марией Максаковой. Один из вопросов касался ситуации с детьми российского диктатора Владимира Путина в контексте растущей зависимости РФ от Китая.

— Зачем дети Путина учат китайский язык, а не английский, немецкий? О чем это говорит? И вообще, сколько детей у Путина?

— А что это меняет? У Путина нет к ним отношения как к детям. Даже «эти женщины», как он говорил о своих дочерях, постоянно заискивают, чтобы как-то снискать его расположение. У него, похоже, отбиты даже базовые человеческие эмоции.

А что касается изучения детьми Путина китайского, то в этом нет ничего удивительного, учитывая, что он все продал Китаю, причем за бесценок.

Московское царство, а затем Российская империя последовательно довольно гадко вели себя по отношению к Китаю, постоянно захватывая не понятно зачем исконные китайские территории. Варварским методом они отстреливали пушного зверька, и когда на какой-то территории он заканчивался, поскольку был истреблен, русские шли дальше, не особо сверяясь с картами, куда зашли. Так захватывались Приамурье, Благовещенск, Владивосток и другие территории. И так продолжалось довольно долго. Последнее, что присвоила Россия, – это Тува, откуда родом Шойгу. Затем был ряд договоров, потому что Китай хотел хоть как-то все остановить.

Только наивный может думать о настоящем партнерстве между Россией и Китаем. Сейчас Путин – вассал Китая, удобный инструмент получения китайцами за бесценок чего угодно. В аренду Китаю на неопределенный период отданы куски территории, которые по размеру как некоторые европейские страны. Это аттракцион невиданной щедрости! Более того, Китай сейчас отжимает у России целые отрасли. Китайцы заполонили самые «жирные» московские офисы.

Не думаю, что этого не видели. И не думаю, что не понимали, что Путин занят этим ради спасения своей шкурки.

Тем не менее, Китай усиливается таким образом. А когда Китаю задарма достаются куски, которые его подкармливают, это его усиливает и продлевает нам тут неприятности, потому что так или иначе Пекин является бенефициаром этого ужаса, потому что он направо и налево продает товары двойного назначения. Посмотрите, какова субординация между Китаем и Северной Кореей, но северокорейские солдаты были отправлены воевать на стороне России против Украины, и Китай этому не мешал.

С этой точки зрения, усиление Китая посредством захвата кусков России не слишком хорош. Однако едва ли этому можно помешать, пока не будет свергнут Путин.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com