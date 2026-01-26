Беларусь при Лукашенко «стабильно» торгует в убыток 5 26.01.2026, 10:59

3,036

Дефицит внешней торговли товарами и услугами – уже минус $1,31 миллиарда.

Дефицит внешней торговли Беларуси товарами и услугами составил $1,31 млрд в январе–ноябре 2025 года, сообщает Нацбанк. За ноябрь дефицит увеличился на $253 млн, передает «Белсат».

Дефицит внешней торговли рос в январе–ноябре, поскольку Беларусь активнее покупала за рубежом, чем продавала туда. Экспорт товаров и услуг в январе–ноябре вырос на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил $46 млрд 545 млн. При этом импорт вырос на 3,6% до $47 млрд 855 млн.

Тянет внешнюю торговлю вниз торговля товарами. Их продажи за рубеж сократились на 0,5% до $36 млрд 201 млн, а покупки за рубежом выросли на 2,8% до $41 млрд 194 млн.

Дефицит торговли товарами вырос на 34,3% и составил $4 млрд 993 млн.

С экспортом услуг ситуация традиционно лучше. Он в январе–ноябре увеличился на 15,4% до $10 млрд 343 млн. Импорт услуг вырос на 8,9% до $6 млрд 661 млн. Профицит торговли услугами вырос на 29,5% и составил $3 млрд 682 млн.

Отрицательное торговое сальдо Беларуси растет вследствие снижения спроса на беларусские товары, включая Россию. Экспорт в ЕС вообще обвалился из-за санкций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com