закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь при Лукашенко «стабильно» торгует в убыток

5
  • 26.01.2026, 10:59
  • 3,036
Беларусь при Лукашенко «стабильно» торгует в убыток

Дефицит внешней торговли товарами и услугами – уже минус $1,31 миллиарда.

Дефицит внешней торговли Беларуси товарами и услугами составил $1,31 млрд в январе–ноябре 2025 года, сообщает Нацбанк. За ноябрь дефицит увеличился на $253 млн, передает «Белсат».

Дефицит внешней торговли рос в январе–ноябре, поскольку Беларусь активнее покупала за рубежом, чем продавала туда. Экспорт товаров и услуг в январе–ноябре вырос на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил $46 млрд 545 млн. При этом импорт вырос на 3,6% до $47 млрд 855 млн.

Тянет внешнюю торговлю вниз торговля товарами. Их продажи за рубеж сократились на 0,5% до $36 млрд 201 млн, а покупки за рубежом выросли на 2,8% до $41 млрд 194 млн.

Дефицит торговли товарами вырос на 34,3% и составил $4 млрд 993 млн.

С экспортом услуг ситуация традиционно лучше. Он в январе–ноябре увеличился на 15,4% до $10 млрд 343 млн. Импорт услуг вырос на 8,9% до $6 млрд 661 млн. Профицит торговли услугами вырос на 29,5% и составил $3 млрд 682 млн.

Отрицательное торговое сальдо Беларуси растет вследствие снижения спроса на беларусские товары, включая Россию. Экспорт в ЕС вообще обвалился из-за санкций.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко