закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 11:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Авиация ВСУ бомбой GBU-62 нанесла точный удар по позициям оккупантов возле Дроновки

  • 26.01.2026, 11:07
  • 2,520
Авиация ВСУ бомбой GBU-62 нанесла точный удар по позициям оккупантов возле Дроновки

Видеофакт.

Украинские пилоты продолжают демонстрировать высокое мастерство в использовании западного высокоточного вооружения. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешного авиаудара по позициям российских захватчиков в районе населенного пункта Дроновка.

Украинские воины, используя модернизированную авиационную технику, отработали по вражескому объекту американской высокоточной авиабомбой #GBU62 (JDAM-ER).

Детали операции:

Локация: Район Дроновки, где оккупанты пытались обустроить оборонительные позиции.

Вооружение: Бомба GBU-62, которая благодаря крыльям и системе коррекции способна поражать цели на значительном расстоянии с минимальным отклонением.

Результат: Прямое попадание превратило вражескую позицию в кучу камней и металлолома.

«Мастерские Соколята на НАТИвской технике разваливают вражеские позиции американскими «наемническими» бомбами GBU-62 возле Дроновки», - говорится в комментарии к видео.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко