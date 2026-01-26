Авиация ВСУ бомбой GBU-62 нанесла точный удар по позициям оккупантов возле Дроновки
- 26.01.2026, 11:07
Видеофакт.
Украинские пилоты продолжают демонстрировать высокое мастерство в использовании западного высокоточного вооружения. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешного авиаудара по позициям российских захватчиков в районе населенного пункта Дроновка.
Украинские воины, используя модернизированную авиационную технику, отработали по вражескому объекту американской высокоточной авиабомбой #GBU62 (JDAM-ER).
Детали операции:
Локация: Район Дроновки, где оккупанты пытались обустроить оборонительные позиции.
Вооружение: Бомба GBU-62, которая благодаря крыльям и системе коррекции способна поражать цели на значительном расстоянии с минимальным отклонением.
Результат: Прямое попадание превратило вражескую позицию в кучу камней и металлолома.
«Мастерские Соколята на НАТИвской технике разваливают вражеские позиции американскими «наемническими» бомбами GBU-62 возле Дроновки», - говорится в комментарии к видео.