Авиация ВСУ бомбой GBU-62 нанесла точный удар по позициям оккупантов возле Дроновки 26.01.2026, 11:07

Видеофакт.

Украинские пилоты продолжают демонстрировать высокое мастерство в использовании западного высокоточного вооружения. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешного авиаудара по позициям российских захватчиков в районе населенного пункта Дроновка.

Украинские воины, используя модернизированную авиационную технику, отработали по вражескому объекту американской высокоточной авиабомбой #GBU62 (JDAM-ER).

Детали операции:

Локация: Район Дроновки, где оккупанты пытались обустроить оборонительные позиции.

Вооружение: Бомба GBU-62, которая благодаря крыльям и системе коррекции способна поражать цели на значительном расстоянии с минимальным отклонением.

Результат: Прямое попадание превратило вражескую позицию в кучу камней и металлолома.

«Мастерские Соколята на НАТИвской технике разваливают вражеские позиции американскими «наемническими» бомбами GBU-62 возле Дроновки», - говорится в комментарии к видео.

