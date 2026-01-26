закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 12:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Более 100 человек ищут подростка, пропавшего под Пинском

1
  • 26.01.2026, 11:45
  • 5,634
Более 100 человек ищут подростка, пропавшего под Пинском
Богдан Юнчик

Отрабатываются различные версии.

Подросток 23 января около 21.00 ушел из дома в агрогородке Парохонск. До сих пор неизвестно, где он находится.

«В операции задействовано большое количество сотрудников милиции со всей Брестской области, МЧС, сотрудники пограничной службы, волонтеры, а также местное население. Используется специальная техника, дроны, квадрациклы. Отрабатываются различные версии», — рассказали в УВД Брестского облисполкома. Юношу ищут более 100 человек.

На вид Богдану Юнчику 15 лет, он худощавого телосложения, рост — 160—165 см, короткие черные волосы. Был одет в джинсы серого цвета, куртку цвета хаки, серую вязаную шапку, на ногах — черные берцы.

В милиции просят при наличии информации сообщить по телефонам +375 44 769 18 08, +375 44 711 68 85 или 102.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко