Более 100 человек ищут подростка, пропавшего под Пинском

Более 100 человек ищут подростка, пропавшего под Пинском1
- 26.01.2026, 11:45
Подросток 23 января около 21.00 ушел из дома в агрогородке Парохонск. До сих пор неизвестно, где он находится.
«В операции задействовано большое количество сотрудников милиции со всей Брестской области, МЧС, сотрудники пограничной службы, волонтеры, а также местное население. Используется специальная техника, дроны, квадрациклы. Отрабатываются различные версии», — рассказали в УВД Брестского облисполкома. Юношу ищут более 100 человек.
На вид Богдану Юнчику 15 лет, он худощавого телосложения, рост — 160—165 см, короткие черные волосы. Был одет в джинсы серого цвета, куртку цвета хаки, серую вязаную шапку, на ногах — черные берцы.
В милиции просят при наличии информации сообщить по телефонам +375 44 769 18 08, +375 44 711 68 85 или 102.