В США из-за снежной бури потерпел крушение самолет 26.01.2026, 11:50

Бизнес-джет упал во время взлета.

В городе Бангор, штат Мэн (США), во время взлета потерпел крушение бизнес-самолет Bombardier Challenger 650, на борту которого находились восемь человек. Инцидент произошел на фоне сильного снегопада и низкой видимости, что существенно затрудняло полеты в регионе.

Состояние пассажиров и членов экипажа пока официально не раскрывают. Об этом сообщает FAA (Федеральная авиационная администрация США) и CNN, опираясь на данные от Bangor International Airport.

Самолет разбился вечером в воскресенье, около 19:45 по восточному времени, сразу после разрешения на взлет с полосы 33 аэропорта Бангору. После инцидента диспетчеры немедленно остановили все движение в аэропорту, а экстренные службы выехали непосредственно на взлетно-посадочную полосу.

В аудиозаписях переговоров диспетчеров, обнародованных, слышно, как один из них сообщает о перевернутом воздушном судне. Впоследствии уточняется, что на борту могли находиться трое членов экипажа и пятеро пассажиров. После этого аэропорт официально прекратил работу на ночь, а в городе был развернут штаб по чрезвычайным ситуациям.

Самолет был зарегистрирован на компанию с ограниченной ответственностью, базирующуюся в Хьюстоне. Причины катастрофы пока не установлены, однако известно, что авария произошла во время мощного снежного шторма, когда температура в штате Мэн была значительно ниже нуля, а легкий снег создавал критически низкую видимость.

Расследование инцидента совместно будут проводить FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). Ожидается, что дополнительная информация будет обнародована после завершения работы спасателей и первичного осмотра места аварии.

