Песков пожаловался на американцев после переговоров в ОАЭ 4 26.01.2026, 12:10

11,682

Дмитрий Песков

Кремль предпочитает тянуть время.

Представитель российского Кремля Дмитрий Песков утверждает, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине запланирован на следующую неделю. Об этом он сказал в интервью российским пропагандистам в понедельник, 26 января.

Он заявляет, что точной даты встречи пока нет.

Песков также утверждает, что переговорный процесс по Украине — «это долгий путь» и впереди «много работы». Рассчитывать на высокую результативность трехсторонних контактов «было бы ошибочно», но сам факт встреч в Москве оценивают положительно, говорит представитель российского диктатора.

Он также посетовал, что США как посредники «гонят по времени, спешат», наблюдается «высокая динамика». При этом Песков повторил требования Кремля относительно «формулы Анкориджа» о территориальном вопросе, без имплементации которой, по его утверждению, быстрого продвижения в переговорах не будет.

23 и 24 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ об окончании войны. Президент Владимир Зеленский сообщил, что переговоры были конструктивными, главное на чем сосредоточились обсуждения — возможные параметры окончания войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com