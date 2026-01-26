Песков пожаловался на американцев после переговоров в ОАЭ

Песков пожаловался на американцев после переговоров в ОАЭ4
- 26.01.2026, 12:10
Кремль предпочитает тянуть время.
Представитель российского Кремля Дмитрий Песков утверждает, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине запланирован на следующую неделю. Об этом он сказал в интервью российским пропагандистам в понедельник, 26 января.
Он заявляет, что точной даты встречи пока нет.
Песков также утверждает, что переговорный процесс по Украине — «это долгий путь» и впереди «много работы». Рассчитывать на высокую результативность трехсторонних контактов «было бы ошибочно», но сам факт встреч в Москве оценивают положительно, говорит представитель российского диктатора.
Он также посетовал, что США как посредники «гонят по времени, спешат», наблюдается «высокая динамика». При этом Песков повторил требования Кремля относительно «формулы Анкориджа» о территориальном вопросе, без имплементации которой, по его утверждению, быстрого продвижения в переговорах не будет.
23 и 24 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ об окончании войны. Президент Владимир Зеленский сообщил, что переговоры были конструктивными, главное на чем сосредоточились обсуждения — возможные параметры окончания войны.