Власти приняли новое решение по хрущевкам 1 26.01.2026, 12:18

6,782

В Минске объявили об «очень хорошем состоянии» жилых домов.

Председатель комитета архитектуры и градостроительства Минского городского исполнительного комитета Виктор Гутько заявил о том, что жилищный фонд белорусской столицы в настоящее время находится «в очень хорошем состоянии». Какова же судьба так называемых хрущёвок, которые так называемые депутаты ещё недавно называли «наследием советского прошлого», которые «исчерпали себя» как морально, так и физически?

О хрущёвках Гутько упомянул в эфире гостелеканала СТВ в контексте программы реновации, о которой впервые заговорили в Беларуси в прошлом году. В концепции государственной жилищной политики Беларуси, утверждённой правительством до 2030 года, под реновацию предлагается отдавать ветхое жильё, «непригодное для проживания».

По словам Гутько, сейчас в Мингорисполкоме работают над тем, чтобы определить, какие территории могут попасть под реновацию. В целом, по словам чиновника, существующий жилищный фонд в Минске остаётся «в очень хорошем состоянии».

«Есть единичные случаи, которые мы действительно рассматриваем для реновации. Это где-то многоквартирный малоэтажный жилой фонд, дома в два–три этажа, восьмиквартирные домики. Вот эти территории, скорее, и попадут под реновацию», — пояснил Гутько.

А вот так называемые хрущёвки, по словам чиновника, в этом контексте власти города пока не рассматривают: их поставили в графики на капремонт.

