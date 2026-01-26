Украинский спецназ выбил россиян с позиций в Купянске 3 26.01.2026, 12:22

Есть пленные.

Группа специального назначения 8-го полка Сил специальных операций ВСУ провела успешные специальные действия в городе Купянск Харьковской области.

Об этом сообщают Силы специальных операций Украины.

Во время разведки центральной части города операторы ССО обнаружили группу российских военнослужащих, которые удерживали позиции в разрушенном супермаркете и жилом доме рядом.

В результате прямых действий:

уничтожено 2 военнослужащих противника;

2 оккупантов взяты в плен.

В ССО отметили, что действия группы спецназначения способствовали смежным подразделениям Сил обороны в освобождении центральной части Купянска.

