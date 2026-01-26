Украинский спецназ выбил россиян с позиций в Купянске

Украинский спецназ выбил россиян с позиций в Купянске3
- 26.01.2026, 12:22
- 8,034
Есть пленные.
Группа специального назначения 8-го полка Сил специальных операций ВСУ провела успешные специальные действия в городе Купянск Харьковской области.
Об этом сообщают Силы специальных операций Украины.
Во время разведки центральной части города операторы ССО обнаружили группу российских военнослужащих, которые удерживали позиции в разрушенном супермаркете и жилом доме рядом.
В результате прямых действий:
уничтожено 2 военнослужащих противника;
2 оккупантов взяты в плен.
В ССО отметили, что действия группы спецназначения способствовали смежным подразделениям Сил обороны в освобождении центральной части Купянска.