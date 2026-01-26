закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 13:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский спецназ выбил россиян с позиций в Купянске

3
  • 26.01.2026, 12:22
  • 8,034
Украинский спецназ выбил россиян с позиций в Купянске

Есть пленные.

Группа специального назначения 8-го полка Сил специальных операций ВСУ провела успешные специальные действия в городе Купянск Харьковской области.

Об этом сообщают Силы специальных операций Украины.

Во время разведки центральной части города операторы ССО обнаружили группу российских военнослужащих, которые удерживали позиции в разрушенном супермаркете и жилом доме рядом.

В результате прямых действий:

уничтожено 2 военнослужащих противника;

2 оккупантов взяты в плен.

В ССО отметили, что действия группы спецназначения способствовали смежным подразделениям Сил обороны в освобождении центральной части Купянска.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко