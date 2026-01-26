Беспилотники не на шутку испугали Лукашенко 6 26.01.2026, 12:37

Объявленная диктатором проверка «готовности войск» будет проходить до весны.

Проверка готовности в Вооруженных силах будет проходить до весны, заявил Александр Лукашенко 26 января на совещании по вопросам создания образовательного центра по подготовке кадров перспективных направлений, передает «Зеркало» со ссылкой на БелТА.

Диктатор отметил, что в настоящее время от беспилотных летательных аппаратов просто сходят с ума:

«Целые заводы, фабрики штампуют. И не только украинцы и россияне, которые сегодня с их помощью воюют. И они довольно эффективно воюют».

В этой связи Лукашенко напомнил, что проводит проверку Вооруженных сил: «Она будет проходить в этих серьезных условиях до весны».

Напомним, утром 23 января в 19-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду, базирующуюся у деревни Заслоново в Лепельском районе, приехала группа сотрудников госсекретариата Совбеза и вручила распоряжение, подписанное лично Лукашенко. Соединение было «приведено в боевую готовность в штатах мирного времени в рамках проверки Вооруженных сил Беларуси».

