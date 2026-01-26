3 мая 2026, воскресенье, 13:45
1
  • 26.01.2026, 12:44
  • 6,372
Гололед сковал Польшу: задерживаются и отменяются не только поезда

О замерзающих осадках предупредили во многих регионах.

Жителей Польши предупредили об опасной погоде в понедельник утром. В большинстве регионов Польши действуют предупреждения о замерзающих осадках и гололеде. Во многих районах объявлен второй уровень опасности. В связи со скользкими условиями возникли перебои в движении поездов на западе страны, а также сложности в работе аэропорта в Познани, передает TVN24.

Институт метеорологии и водного хозяйства (IMGW) выпустил предупреждения первого и второго уровня по трехуровневой шкале опасности.

Отмененные и задержанные поезда

Замерзающий дождь существенно осложнил работу железной дороги. Компания PKP Intercity сообщила, что в западной части страны поезда курсируют с очень большими задержками или могут быть отменены. Полностью остановлено движение поездов в обоих направлениях на участках Познань-Главный — Франкфурт-на-Одере, Познань-Главный — Вроцлав-Главный и Жепин — Щецин-Главный.

Сложности в аэропорту Познани

Замерзающие осадки вызвали перебои в работе аэропорта Познань-Лавица. Поверхность аэродрома крайне скользкая, а технические службы испытывают трудности при передвижении по перрону.

После осмотра взлетно-посадочной полосы службы аэропорта приняли решение приостановить все взлеты и посадки.

Пассажирам сообщили, что погодные условия слишком сложные для выполнения рейсов.

— Ситуация действительно очень тяжелая. С полуночи, с часа ночи, в Познани идет замерзающий дождь, который молниеносно образует гололед. В таких условиях крайне сложно привести аэропорт в состояние, позволяющее самолетам взлетать и приземляться, — сообщил около 7 утра пресс-секретарь аэропорта Познань-Лавица Марцин Весолек.

Он добавил, что из утренней волны вылетов не отправился ни один из семи самолетов, а службы с использованием специализированной техники стараются как можно быстрее очистить аэродром ото льда.

Предупреждения IMGW второго уровня — замерзающие осадки

Предупреждения второго уровня действуют в воеводствах:

• Поморском;

• Западно-Поморском;

• Вармийско-Мазурском;

• Подляском;

• Любушском (в северной части);

• Куявско-Поморском;

• Великопольском (кроме южных повятов);

• Мазовецком (в повятах: Журоминьский, Млавский, Пшаснышский, Остроленкский, город Остроленка, Островский).

В этих регионах прогнозируются слабые и местами умеренные замерзающие дожди, вызывающие гололед. Самые интенсивные осадки ожидаются во второй половине ночи с воскресенья на понедельник и утром. Предупреждения действуют до 20:00 понедельника.

Предупреждения IMGW первого уровня — замерзающие осадки

Предупреждения первого уровня объявлены в воеводствах:

• Мазовецком (кроме районов со вторым уровнем опасности);

• Любушском (повяты: Зеленогурский и город Зелена-Гура);

• Великопольском (повяты: Вольштыньский, Гродзиский, Косьцяньский, Сремский, Яроциньский, Плешевский, Калишский, город Калиш, Турецкий);

• Лодзинском (кроме южных окраин);

• Люблинском;

• Подкарпатском (кроме повятов: Мелецкий, Дембицкий, Ропчицко-Сендзишовский);

• Свентокшиском (повяты: Конецкий, Келецкий, город Кельце, Скаржиский, Староховицкий, Островецкий, Опатовский, Сандомирский).

Ожидаются периодические слабые замерзающие дожди и морось, вызывающие гололед. В зависимости от региона опасные условия сохранятся до 10–15 часов понедельника.

Предупреждения IMGW первого уровня — оттепель

Желтые предупреждения об оттепели объявлены в Подкарпатском воеводстве (повяты: Ясельский, Кросненский, город Кросно, Стрыжовский, Бжозовский, Санокский, Леский, Пшемысльский, город Пшемысль, Бещадский).

Прогнозируется повышение температуры воздуха, вызывающее таяние снежного покрова. Минимальная температура составит от 0 до +2 °C, максимальная — от +3 до +7 °C. Ожидаемое количество осадков — от 5 до 10 литров на квадратный метр. Предупреждения действуют с 18:00 воскресенья до 17:00 вторника.

Что означает предупреждение IMGW первого уровня

Предупреждение первого уровня означает условия, способствующие возникновению опасных метеорологических явлений, которые могут привести к материальному ущербу и угрозе здоровью и жизни. Рекомендуется осторожность, отслеживание метеосообщений и развития погодной ситуации.

Что означает предупреждение IMGW второго уровня

Предупреждение второго уровня означает вероятность опасных метеорологических явлений, вызывающих значительные материальные потери и серьезную угрозу здоровью и жизни. Ожидаются серьезные перебои в повседневной деятельности. Рекомендуется высокая осторожность, постоянное отслеживание предупреждений и строгое соблюдение рекомендаций спасательных служб, а также адаптация планов к погодным условиям.

