Гололед сковал Польшу: задерживаются и отменяются не только поезда

Гололед сковал Польшу: задерживаются и отменяются не только поезда1
- 26.01.2026, 12:44
О замерзающих осадках предупредили во многих регионах.
Жителей Польши предупредили об опасной погоде в понедельник утром. В большинстве регионов Польши действуют предупреждения о замерзающих осадках и гололеде. Во многих районах объявлен второй уровень опасности. В связи со скользкими условиями возникли перебои в движении поездов на западе страны, а также сложности в работе аэропорта в Познани, передает TVN24.
Институт метеорологии и водного хозяйства (IMGW) выпустил предупреждения первого и второго уровня по трехуровневой шкале опасности.
Отмененные и задержанные поезда
Замерзающий дождь существенно осложнил работу железной дороги. Компания PKP Intercity сообщила, что в западной части страны поезда курсируют с очень большими задержками или могут быть отменены. Полностью остановлено движение поездов в обоих направлениях на участках Познань-Главный — Франкфурт-на-Одере, Познань-Главный — Вроцлав-Главный и Жепин — Щецин-Главный.
Сложности в аэропорту Познани
Замерзающие осадки вызвали перебои в работе аэропорта Познань-Лавица. Поверхность аэродрома крайне скользкая, а технические службы испытывают трудности при передвижении по перрону.
После осмотра взлетно-посадочной полосы службы аэропорта приняли решение приостановить все взлеты и посадки.
Пассажирам сообщили, что погодные условия слишком сложные для выполнения рейсов.
— Ситуация действительно очень тяжелая. С полуночи, с часа ночи, в Познани идет замерзающий дождь, который молниеносно образует гололед. В таких условиях крайне сложно привести аэропорт в состояние, позволяющее самолетам взлетать и приземляться, — сообщил около 7 утра пресс-секретарь аэропорта Познань-Лавица Марцин Весолек.
Он добавил, что из утренней волны вылетов не отправился ни один из семи самолетов, а службы с использованием специализированной техники стараются как можно быстрее очистить аэродром ото льда.
Предупреждения IMGW второго уровня — замерзающие осадки
Предупреждения второго уровня действуют в воеводствах:
• Поморском;
• Западно-Поморском;
• Вармийско-Мазурском;
• Подляском;
• Любушском (в северной части);
• Куявско-Поморском;
• Великопольском (кроме южных повятов);
• Мазовецком (в повятах: Журоминьский, Млавский, Пшаснышский, Остроленкский, город Остроленка, Островский).
В этих регионах прогнозируются слабые и местами умеренные замерзающие дожди, вызывающие гололед. Самые интенсивные осадки ожидаются во второй половине ночи с воскресенья на понедельник и утром. Предупреждения действуют до 20:00 понедельника.
Предупреждения IMGW первого уровня — замерзающие осадки
Предупреждения первого уровня объявлены в воеводствах:
• Мазовецком (кроме районов со вторым уровнем опасности);
• Любушском (повяты: Зеленогурский и город Зелена-Гура);
• Великопольском (повяты: Вольштыньский, Гродзиский, Косьцяньский, Сремский, Яроциньский, Плешевский, Калишский, город Калиш, Турецкий);
• Лодзинском (кроме южных окраин);
• Люблинском;
• Подкарпатском (кроме повятов: Мелецкий, Дембицкий, Ропчицко-Сендзишовский);
• Свентокшиском (повяты: Конецкий, Келецкий, город Кельце, Скаржиский, Староховицкий, Островецкий, Опатовский, Сандомирский).
Ожидаются периодические слабые замерзающие дожди и морось, вызывающие гололед. В зависимости от региона опасные условия сохранятся до 10–15 часов понедельника.
Предупреждения IMGW первого уровня — оттепель
Желтые предупреждения об оттепели объявлены в Подкарпатском воеводстве (повяты: Ясельский, Кросненский, город Кросно, Стрыжовский, Бжозовский, Санокский, Леский, Пшемысльский, город Пшемысль, Бещадский).
Прогнозируется повышение температуры воздуха, вызывающее таяние снежного покрова. Минимальная температура составит от 0 до +2 °C, максимальная — от +3 до +7 °C. Ожидаемое количество осадков — от 5 до 10 литров на квадратный метр. Предупреждения действуют с 18:00 воскресенья до 17:00 вторника.
Что означает предупреждение IMGW первого уровня
Предупреждение первого уровня означает условия, способствующие возникновению опасных метеорологических явлений, которые могут привести к материальному ущербу и угрозе здоровью и жизни. Рекомендуется осторожность, отслеживание метеосообщений и развития погодной ситуации.
Что означает предупреждение IMGW второго уровня
Предупреждение второго уровня означает вероятность опасных метеорологических явлений, вызывающих значительные материальные потери и серьезную угрозу здоровью и жизни. Ожидаются серьезные перебои в повседневной деятельности. Рекомендуется высокая осторожность, постоянное отслеживание предупреждений и строгое соблюдение рекомендаций спасательных служб, а также адаптация планов к погодным условиям.