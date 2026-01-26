Стоимость золота взлетела до нового исторического максимума

  • 26.01.2026, 12:48
  • 2,946
Аналитики назвали главный катализатор роста.

Стоимость золота в понедельник, 26 января, взлетела до нового исторического максимума, превысив отметку $5000 за унцию.

Как пишет Reuters, катализатором этого роста, по мнению старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родди, стал «фактический кризис доверия к администрации США и американским активам, спровоцированный хаотичными решениями администрации Трампа на прошлой неделе».

«Эта администрация Трампа вызвала необратимый слом в привычных правилах игры, и теперь все фактически бегут в золото как в единственную альтернативу», — добавил Родда.

Опрошенные агентством аналитики ожидают, что в этом году цены на золото будут расти и дальше — вплоть до $6000 за унцию.

Президент США Дональд Трамп отказался от угроз ввести пошлины против европейских союзников как инструмент давления для захвата Гренландии, но вместо этого заявил, что введет пошлины в размере 100% против Канады, если она реализует торговую сделку с Китаем. Также Трамп пригрозил обложить французские вина и шампанское пошлиной в 200%.

Как сообщалось, 9 октября спотовые цены на серебро подскочили до самого высокого уровня за 45 лет, поскольку растущий спрос на безопасные активы столкнулся с ограниченным предложением.

Цена на золото 12 января 2026 года достигла рекордного максимума в $4600 за унцию, поскольку уголовное расследование администрации Трампа в отношении главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла вернуло инвесторов к активу, который считается безопасной гаванью.

20 января 2026 года цена на золото пересекла отметку $4700.

