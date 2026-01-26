В Беларуси заметили хурму в странной упаковке
- 26.01.2026, 12:57
- 4,258
На ней по-китайски написано «благополучие».
В гомельском магазине заметили хурму сорта «шарон» в индивидуальной упаковке. Об этом пишут «Сильные Новости».
На видео, присланном читателями издания, каждая хурма — в индивидуальной упаковке с китайскими иероглифами, обозначающими «благополучие». Цена фрукта — 19,99 рубля за килограмм.
Хурма «шарон» — это премиальный сорт, часто импортируемый из Израиля. Отличается тонкой кожурой, сладким вкусом и не «вяжет». Ее упаковывают в индивидуальную упаковку, чтобы не повредилась при перевозке.
Фрукт в таком виде в белорусских магазинах раньше не замечали, а в российских гипермаркетах хурму в упаковке продавали еще в 2024 году.