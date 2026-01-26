закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 13:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси заметили хурму в странной упаковке

  • 26.01.2026, 12:57
  • 4,258
В Беларуси заметили хурму в странной упаковке

На ней по-китайски написано «благополучие».

В гомельском магазине заметили хурму сорта «шарон» в индивидуальной упаковке. Об этом пишут «Сильные Новости».

На видео, присланном читателями издания, каждая хурма — в индивидуальной упаковке с китайскими иероглифами, обозначающими «благополучие». Цена фрукта — 19,99 рубля за килограмм.

Хурма «шарон» — это премиальный сорт, часто импортируемый из Израиля. Отличается тонкой кожурой, сладким вкусом и не «вяжет». Ее упаковывают в индивидуальную упаковку, чтобы не повредилась при перевозке.

Фрукт в таком виде в белорусских магазинах раньше не замечали, а в российских гипермаркетах хурму в упаковке продавали еще в 2024 году.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко