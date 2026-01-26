3 мая 2026, воскресенье, 13:46
Россияне пятый год подряд установили рекорд по скупке антидепрессантов

  • 26.01.2026, 13:03
Резкий рост продаж начался после объявления «СВО».

Российские граждане в 2025 году купили 22,3 миллиона упаковок антидепрессантов на 20,5 млрд рублей, сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные DSM Group.

Спрос на препараты от депрессии в физическом выражении по сравнению с довоенными уровнями подскочил в 2,4 раза и пятый год подряд установил рекорд: в 2021 году это было 9,2 млн упаковок, в 2022-м - 13 млн, в 2023-м - 15,3 млн, в 2024-м - 17,9 млн. В результате продажи антидепресснеатов в аптеках достигли примерно 64 тысячи упаковок в день, следует из данных DSM Group. В денежном выражении объемы увеличились на 24% за год, а по сравнению с довоенными - практически в 4 раза (5,6 млрд рублей в 2021 году).

Как отмечает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, резкий рост продаж антидепрессантов, который начался с 2022 года, связан с тревогой граждан на фоне объявления «СВО» и мобилизации. Что касается 2025 года, то здесь главным поводом для роста тревожности стали переживания из-за «проблем на рынке труда», отметил эксперт. В минувшем году на фоне резкого замедления экономики персонал сократили 25% российских компаний, согласно исследованию Get experts. В то же время доход россиян снижался при сохранении высокого уровня закредитованности, пояснил Бурмистров.

Чаще всего в 2025-м граждане РФ покупали препарат «Золофт» (регистрационное удостоверение принадлежит американской Viatris) — аптеки продали 3 млн упаковок препарата на 1,4 млрд руб. Как пояснил Беспалов, «Золофт» является одним из самых дешевых современных антидепрессантов — его средняя цена за пачку в 2025 году составила 457 руб. В денежном выражении на первом месте по продажам в минувшем году был «Ципралекс» от датской Lundbeck. За 2025 год аптеки реализовали 1 млн упаковок препарата на 2,7 млрд руб.

Рост продаж антидепрессантов связан с тем, что россияне стали чаще обращаться к врачу при симптомах депрессии, отмечает клинический психолог и методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова. В начале 2020-х годов россияне опасались применять антидепрессанты как препараты, которые имеют побочные эффекты и риск зависимости. Но отношение к антидепрессантам меняется из-за роста осведомленности людей о таких расстройствах, указала Куликова.

