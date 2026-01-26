Спасибо Зеленскому за надежду 2 Любовь Лунева

26.01.2026, 13:20

Как же все же приятно чувствовать поддержку от президента другой страны!

Тревога, что в нынешней ситуации войны в Украине и на Ближнем Востоке, подавление восстания в Иране, в период, когда рушится на глазах мировой порядок, о Беларуси никто и вспоминать не станет, держит и не отпускает ни на минуту.

Когда в 2020 году белорусы вышли протестовать против фальсификации президентских выборов, они оказались наедине с силовиками. На помощь режиму были брошены все силовые структуры и не только внутри страны. Власть могла рассчитывать на помощь с востока и она ее получала. Народу же помощь пришла только в виде гуманитарных коридоров, чтобы люди могли спастись от тюрьмы и получить необходимое лечение в случае ранения.

Картина с беженцами напоминала ту, которая была в Украине после полномасштабного вторжения российских оккупантов. Люди с детьми, собаками, кошками шли и ехали из страны, кто-то свободно, кто-то партизанскими тропами, болотами, переплывая реки.

Нам казалось, что весь мир пристально следит за событиями в нашей стране. Каково же было удивление многих белорусов, когда украинцы спрашивали: «А чого ви там бунтували? Чим вам Лукашенко не догодив? Господарський, на вулицях чисто... Зажерлися ви там чи що?».

Когда силовики выбивали двери домов, разбивали витрины кафе, убивали демонстрантов, избивали до полусмерти задержанных – ни один президент тогда не заявил Лукашенко, что применит силу, чтобы сберечь народ.

Никто не обещал людям, что помощь придет. Но люди сами фиксировали имена причастных, помогали друг другу, носили передачи задержанным и при этом понимали, что никакая помощь извне не придет. Даже формальная юридическая международная помощь. Страну из-за нарушений и так выбросили из всех структур и это означало, что эти самые структуры не имели рычагов давления на режим.

Все понимали, что никаких голубых касок ООН не будет. Пойти в суд или прокуратуру добиваться сатисфакции тоже было бессмысленно. Для тех, кто еще сомневался, Лукашенко сказал: «Иногда бывает не до законов».

Когда народ в 2020-ом белые ленточки сменил на национальную символику, подавления протестов приобрели особый размах.

Кто тогда слышал белорусов, которые кричали, что их страну в случае поражения народа оккупирует «русский мир»? Тогда 17 августа Дональд Трамп сказал, что ситуация в Беларуси «ужасная» и, что за ней США «следят».

Лукашенко, выступая перед рабочими, заявил, что будет президентом, пока его не убьют. Позже госсекретарь США Помпео, выступая в Варшаве во время турне по Центральной Европе, сказал, что необходимо «попытаться помочь всем, чем можем, чтобы белорусский народ обрел суверенитет и свободу». Это были только слова. Прошло пять лет – Лукашенко жив, свободы и суверенитета нет…

Только жестокая и беспощадная война открыла глаза многим на тот беспредел, который творился в Беларуси. Украинцам для того, чтобы понять, что происходит в Беларуси, достаточно почитать рассказы своих соотечественников, переживших российскую оккупацию в Херсоне с марта по ноябрь 2022 года. Те же методы из одного центра. Возможно, тогда им станет понятно, что россиянам и не нужно было спрашивать разрешение на установку «Орешника» в Беларуси.

Месяц назад Владимир Зеленский пообщался с депортированными белорусами-политзаключенными и сделал открытие для себя, что понимает белорусский язык без переводчика.

22 января в Давосе он заявил: «Когда вы отказываетесь помогать народу, который борется за демократию, последствия будут негативными. Возьмем Беларусь в 2020 году, это отличный пример. Никто не помог народу Беларуси, и сейчас российские ракеты «Орешник» размещены в Беларуси, в зоне их досягаемости большинство европейских столиц. Этого бы не случилось, если бы белорусский народ победил в 2020 году».

И вот уже в Вильнюсе Зеленский обратился к белорусскому народу:

«Вы – народ Европы, который вместе с нами будет жить в свободной, мирной и сильной Европе».

Пока же ситуация такая, какая она есть. «Россия использует Беларусь как плацдарм для шантажа Европы и мира. Белорусская промышленность работает на войну России, а торговые структуры помогают Кремлю получать компоненты для вооружений», – констатировал президент Украины.

Вроде ничего не изменилось, но как же приятно, что президент чужой страны обратил внимание всего мира на проблемы белорусов – и тех белорусов, которые вынуждены были покинуть страну, и тех, которые дома, и у них прав, по словам Зеленского, меньше, чем у шпица Лукашенко. Все надеются и ждут перемен к лучшему.

Говорят, что время все расставляет по местам. Наступает момент, когда начинают говорить правду, подводить итоги, указывать на ошибки. История не терпит сослагательного наклонения. Но все-таки хочется верить, что шанс у белорусов был. Хочется верить, что просто тогда мир его не использовал и этим воспользовалось зло. Возможно шанс появится снова и тогда главное сделать все правильно. Как тут не вспомнить строки Владимира Высоцкого:

«Хоть и побила нас судьба,

Не будем мы терять улыбки –

Жизнь все поставит на места,

Простив, быть может, за ошибки».

Любовь Лунева, «Белсат»

