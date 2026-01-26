Вечная головная боль Кремля3
- Александр Невзоров
- 26.01.2026, 13:30
К счастью, лица приближенные к Путину болтливы.
Конечно, хрипящие под русской пятой покоренные «малые народы» это вечная головная боль Кремля.
Ожидание их восстания и предъявления прав на недра, т.е. на алмазы, нефть, газ и уран, лишает Москву части комфорта.
К счастью, лица приближенные к фюреру болтливы и при умелом расковыривании охотно делятся планами режима на то, как решить «неприятный вопрос инородцев».
Все оказывается очень просто. Разработана тонкая и эффективная стратегия.
Согласно ей, истинных хозяев нефти и золота надо споить, окончательно деградировать и максимально поубивать на войне, а их земли заселить безропотными индусами и корейцами, которые никогда не смогу предъявить прав на ископаемые.
Такой вот мощный финт кремлевскими ушами.
Александр Невзоров, «Телеграм»