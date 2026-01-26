3 мая 2026, воскресенье, 13:46
Вечная головная боль Кремля

  • Александр Невзоров
  • 26.01.2026, 13:30
Вечная головная боль Кремля
Александр Невзоров

К счастью, лица приближенные к Путину болтливы.

Конечно, хрипящие под русской пятой покоренные «малые народы» это вечная головная боль Кремля.

Ожидание их восстания и предъявления прав на недра, т.е. на алмазы, нефть, газ и уран, лишает Москву части комфорта.

К счастью, лица приближенные к фюреру болтливы и при умелом расковыривании охотно делятся планами режима на то, как решить «неприятный вопрос инородцев».

Все оказывается очень просто. Разработана тонкая и эффективная стратегия.

Согласно ей, истинных хозяев нефти и золота надо споить, окончательно деградировать и максимально поубивать на войне, а их земли заселить безропотными индусами и корейцами, которые никогда не смогу предъявить прав на ископаемые.

Такой вот мощный финт кремлевскими ушами.

Александр Невзоров, «Телеграм»

