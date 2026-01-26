Пять советов экспертов, как навести порядок в финансах в 2026 году 1 26.01.2026, 13:30

2,710

Проведите финансовую перезагрузку.

Начало года традиционно считается удачным моментом для финансовой перезагрузки. С наступлением 2026 года многие задумываются о том, как взять личные финансы под контроль и начать с чистого листа, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Финансовая перезагрузка — это шанс изменить привычки и выстроить более устойчивое будущее. Новый год дает людям ощущение оптимизма и понимание, что выход из сложной ситуации возможен.

Первый шаг — оценить текущее положение. Эксперт советует начать с проверки банковских счетов: узнать, сколько средств есть на текущих и сберегательных счетах, а также оценить долги и регулярные расходы. Это помогает получить полную картину и понять, какие действия нужны дальше. Знание — это сила, и не стоит бояться смотреть на цифры.

Второй шаг — пересмотреть регулярные платежи и подписки. Многие продолжают платить за сервисы, которыми давно не пользуются. По данным британских исследований, забытые подписки обходятся потребителям дорого. Эксперт рекомендует проверить стриминговые сервисы и абонементы, включая спортзалы.

Третий шаг — выбрать подходящие тарифы. Некоторые сервисы предлагают более дешевые планы с рекламой или скидки при оплате за год вперед. Важно убедиться, что выбранный вариант действительно соответствует вашим возможностям.

Четвертый шаг — попробовать финансовые челленджи. Популярностью пользуется «месяц без лишних трат», при котором за год можно накопить значительную сумму.

Пятый шаг — автоматизировать сбережения. Округление покупок и автоматические переводы на сберегательный счет позволяют копить деньги незаметно и без лишних усилий.

Эксперты отмечают, что даже небольшие изменения в начале года могут заметно укрепить финансовое положение в долгосрочной перспективе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com