Пять советов экспертов, как навести порядок в финансах в 2026 году

Пять советов экспертов, как навести порядок в финансах в 2026 году1
- 26.01.2026, 13:30
Проведите финансовую перезагрузку.
Начало года традиционно считается удачным моментом для финансовой перезагрузки. С наступлением 2026 года многие задумываются о том, как взять личные финансы под контроль и начать с чистого листа, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Финансовая перезагрузка — это шанс изменить привычки и выстроить более устойчивое будущее. Новый год дает людям ощущение оптимизма и понимание, что выход из сложной ситуации возможен.
Первый шаг — оценить текущее положение. Эксперт советует начать с проверки банковских счетов: узнать, сколько средств есть на текущих и сберегательных счетах, а также оценить долги и регулярные расходы. Это помогает получить полную картину и понять, какие действия нужны дальше. Знание — это сила, и не стоит бояться смотреть на цифры.
Второй шаг — пересмотреть регулярные платежи и подписки. Многие продолжают платить за сервисы, которыми давно не пользуются. По данным британских исследований, забытые подписки обходятся потребителям дорого. Эксперт рекомендует проверить стриминговые сервисы и абонементы, включая спортзалы.
Третий шаг — выбрать подходящие тарифы. Некоторые сервисы предлагают более дешевые планы с рекламой или скидки при оплате за год вперед. Важно убедиться, что выбранный вариант действительно соответствует вашим возможностям.
Четвертый шаг — попробовать финансовые челленджи. Популярностью пользуется «месяц без лишних трат», при котором за год можно накопить значительную сумму.
Пятый шаг — автоматизировать сбережения. Округление покупок и автоматические переводы на сберегательный счет позволяют копить деньги незаметно и без лишних усилий.
Эксперты отмечают, что даже небольшие изменения в начале года могут заметно укрепить финансовое положение в долгосрочной перспективе.