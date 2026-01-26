3 мая 2026, воскресенье, 13:46
Пять советов экспертов, как навести порядок в финансах в 2026 году

  • 26.01.2026, 13:30
Проведите финансовую перезагрузку.

Начало года традиционно считается удачным моментом для финансовой перезагрузки. С наступлением 2026 года многие задумываются о том, как взять личные финансы под контроль и начать с чистого листа, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Финансовая перезагрузка — это шанс изменить привычки и выстроить более устойчивое будущее. Новый год дает людям ощущение оптимизма и понимание, что выход из сложной ситуации возможен.

Первый шаг — оценить текущее положение. Эксперт советует начать с проверки банковских счетов: узнать, сколько средств есть на текущих и сберегательных счетах, а также оценить долги и регулярные расходы. Это помогает получить полную картину и понять, какие действия нужны дальше. Знание — это сила, и не стоит бояться смотреть на цифры.

Второй шаг — пересмотреть регулярные платежи и подписки. Многие продолжают платить за сервисы, которыми давно не пользуются. По данным британских исследований, забытые подписки обходятся потребителям дорого. Эксперт рекомендует проверить стриминговые сервисы и абонементы, включая спортзалы.

Третий шаг — выбрать подходящие тарифы. Некоторые сервисы предлагают более дешевые планы с рекламой или скидки при оплате за год вперед. Важно убедиться, что выбранный вариант действительно соответствует вашим возможностям.

Четвертый шаг — попробовать финансовые челленджи. Популярностью пользуется «месяц без лишних трат», при котором за год можно накопить значительную сумму.

Пятый шаг — автоматизировать сбережения. Округление покупок и автоматические переводы на сберегательный счет позволяют копить деньги незаметно и без лишних усилий.

Эксперты отмечают, что даже небольшие изменения в начале года могут заметно укрепить финансовое положение в долгосрочной перспективе.

