Лукашенко унижается перед Моди

Лукашенко унижается перед Моди7
- 26.01.2026, 13:47
Диктатор просит о встрече почти семь лет.
Лукашенко добивается встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Очередную надежду на аудиенцию диктатор выразил в поздравлении, которое направил индийскому лидеру по случаю Дня республики.
Он также «выразил надежду на встречу с Нарендрой Моди в рамках саммита БРИКС».
Напомним, аудиенции у Моди Лукашенко добивается как минимум с 2019 года. О своих просьбах организовать встречу он регулярно напоминает в телеграммах, которые отправляет по разным поводам в Нью-Дели.
Стоит отметить, что Минск укрепляет военное сотрудничество с главным врагом Индии — Пакистаном.