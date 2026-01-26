закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 14:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко унижается перед Моди

7
  • 26.01.2026, 13:47
  • 7,414
Лукашенко унижается перед Моди

Диктатор просит о встрече почти семь лет.

Лукашенко добивается встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Очередную надежду на аудиенцию диктатор выразил в поздравлении, которое направил индийскому лидеру по случаю Дня республики.

Он также «выразил надежду на встречу с Нарендрой Моди в рамках саммита БРИКС».

Напомним, аудиенции у Моди Лукашенко добивается как минимум с 2019 года. О своих просьбах организовать встречу он регулярно напоминает в телеграммах, которые отправляет по разным поводам в Нью-Дели.

Стоит отметить, что Минск укрепляет военное сотрудничество с главным врагом Индии — Пакистаном.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко