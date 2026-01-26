Лукашенко унижается перед Моди 7 26.01.2026, 13:47

Диктатор просит о встрече почти семь лет.

Лукашенко добивается встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Очередную надежду на аудиенцию диктатор выразил в поздравлении, которое направил индийскому лидеру по случаю Дня республики.

Он также «выразил надежду на встречу с Нарендрой Моди в рамках саммита БРИКС».

Напомним, аудиенции у Моди Лукашенко добивается как минимум с 2019 года. О своих просьбах организовать встречу он регулярно напоминает в телеграммах, которые отправляет по разным поводам в Нью-Дели.

Стоит отметить, что Минск укрепляет военное сотрудничество с главным врагом Индии — Пакистаном.

