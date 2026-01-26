3 мая 2026, воскресенье, 14:23
Доллар, юань и российский рубль пошли вверх

  • 26.01.2026, 14:00
  • 7,098
Белорусский рубль сдает.

Американская, китайская и российская валюты подорожали по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 26 января 2026 года.

Курс доллара увеличился до 2,8451 рубля (+0,04%; +0,0011), юаня — до 4,0819 рубля за 10 (+0,13%; +0,0055), российского рубля — до 3,7456 рубля за 100 (+0,12%; +0,0045).

Евро, напротив, подешевел — до 3,381 рубля (-0,29%; -0,01).

По итогам прошлой рабочей недели (19–23 января) доллар снизился на 1,93% — с 2,9001 до 2,844 рубля, юань — на 1,81% (с 4,1516 до 4,0764 рубля за 10). Курс российского рубля за этот период вырос на 0,63% — с 3,7176 до 3,7411 рубля за 100.

