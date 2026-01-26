Между Казахстаном и Беларусью разгорается новый таможенный спор 11 26.01.2026, 14:14

Астана вводит дополнительный утильсбор на авто и сельскохозяйственную технику из нашей страны.

Казахстан введет дополнительный утильсбор для автомобилей и сельхозтехники, ввозимой из Беларуси и России, заявили РИА Новости в Министерстве промышленности и строительства республики.

«Это связано с тем, что при расчете утильсбора на автомобили, экспортируемые из Казахстана в Россию и Беларусь, дополнительно к установленной в этих странах ставке утильсбора взимаются разницы сумм таможенной пошлины, НДС, акцизов, которые были уплачены в Казахстане», — говорится в сообщении Минпрома Казахстана.

В ведомстве пояснили, что автомобили, изготовленные в Казахстане, признаются товарами ЕАЭС. Соответственно, применение в Беларуси и России так называемых таможенных коэффициентов к авто производства Казахстана неправомерно.

«Устраняя дисбаланс в ставках утильсбора между нашей страной и партнерами по ЕАЭС, утильсбор для российской и белорусской техники будет равен платежу, установленному в законодательстве Российской Федерации с 1 декабря 2025 года», — добавили в министерстве.

В ведомстве отметили, что также в Казахстане производится сельхозтехника белорусских и российских брендов на основании лицензионных соглашений. Сообщается, что в нарушение соглашений в Казахстан идут поставки уже готовой продукции, и повышенную ставку утилизационного платежа предлагается установить для пресечения параллельных схем в этой сфере.

«Казахстан придерживается сбалансированного и открытого экономического подхода, выстраивая свою политику в сфере утильсбора и импорта на основе баланса интересов государства, бизнеса и потребителей, сохраняя предсказуемый режим для отечественного производства, импорта из стран ЕАЭС и третьих государств. Такой подход демонстрирует открытость рынка и стремление к стабильным и понятным правилам для всех участников», — прокомментировал проект директор Департамента промышленной политики МПС РК Адилбек Бектибаев.

