закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 14:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Между Казахстаном и Беларусью разгорается новый таможенный спор

11
  • 26.01.2026, 14:14
  • 20,548
Между Казахстаном и Беларусью разгорается новый таможенный спор

Астана вводит дополнительный утильсбор на авто и сельскохозяйственную технику из нашей страны.

Казахстан введет дополнительный утильсбор для автомобилей и сельхозтехники, ввозимой из Беларуси и России, заявили РИА Новости в Министерстве промышленности и строительства республики.

«Это связано с тем, что при расчете утильсбора на автомобили, экспортируемые из Казахстана в Россию и Беларусь, дополнительно к установленной в этих странах ставке утильсбора взимаются разницы сумм таможенной пошлины, НДС, акцизов, которые были уплачены в Казахстане», — говорится в сообщении Минпрома Казахстана.

В ведомстве пояснили, что автомобили, изготовленные в Казахстане, признаются товарами ЕАЭС. Соответственно, применение в Беларуси и России так называемых таможенных коэффициентов к авто производства Казахстана неправомерно.

«Устраняя дисбаланс в ставках утильсбора между нашей страной и партнерами по ЕАЭС, утильсбор для российской и белорусской техники будет равен платежу, установленному в законодательстве Российской Федерации с 1 декабря 2025 года», — добавили в министерстве.

В ведомстве отметили, что также в Казахстане производится сельхозтехника белорусских и российских брендов на основании лицензионных соглашений. Сообщается, что в нарушение соглашений в Казахстан идут поставки уже готовой продукции, и повышенную ставку утилизационного платежа предлагается установить для пресечения параллельных схем в этой сфере.

«Казахстан придерживается сбалансированного и открытого экономического подхода, выстраивая свою политику в сфере утильсбора и импорта на основе баланса интересов государства, бизнеса и потребителей, сохраняя предсказуемый режим для отечественного производства, импорта из стран ЕАЭС и третьих государств. Такой подход демонстрирует открытость рынка и стремление к стабильным и понятным правилам для всех участников», — прокомментировал проект директор Департамента промышленной политики МПС РК Адилбек Бектибаев.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко