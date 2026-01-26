3 мая 2026, воскресенье, 15:46
ЕС окончательно одобрил отказ от российского газа до конца 2027 года

2
  26.01.2026, 14:13
  • 2,516
Венгрия и Словакия проголосовали против, однако решение было принято квалифицированным большинством.

Страны Европейского Союза в понедельник, 26 января, окончательно одобрили план блока по запрету импорта российского газа до конца 2027 года.

Об этом говорится на сайте Европейского совета.

Страны ЕС одобрили закон на встрече в Брюсселе в понедельник. Венгрия и Словакия проголосовали против, однако решение было принято квалифицированным большинством (72% государств-членов ЕС, представляющих 65% населения. – Ред.).

Согласно регламенту, импорт российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа в ЕС будет запрещен через шесть недель после вступления в силу закона.

Однако для действующих контрактов государств-членов будет действовать переходный период.

Согласно плану, ЕС окончательно прекратит импорт российского сжиженного природного газа до конца 2026 года, а трубопроводного газа – до 30 сентября 2027 года.

Странам разрешается отсрочить запрет не позднее 1 ноября 2027 года в том случае, если они испытывают трудности с заполнением своих газовых хранилищ газом из-за рубежа накануне зимнего отопительного сезона.

За несоблюдение правил предусмотрены штрафы для физических и юридических лиц.

Кроме того, в ЕС будут проверять страну добычи газа, прежде чем разрешить импорт газа на территорию блока.

Как известно, в декабре за план отказа от российского газа проголосовал Европейский парламент.

