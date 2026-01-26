Россия теряет влияние на Южном Кавказе из-за «маршрута Трампа» 1 26.01.2026, 14:32

Служба внешней разведки Украины узнала подробности.

США и Армения запускают маршрут TRIPP, что лишает Россию роли главного игрока на Южном Кавказе. Новый коридор соединит Азию и Европу через Армению и Азербайджан без участия Москвы.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Американский маршрут вместо российского влияния

Проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) становится новым геополитическим фактором в регионе. Он предусматривает предоставление специальных прав Соединенным Штатам на развитие транзитного коридора.

Совместная армяно-американская управляющая компания получит контроль над проектом на следующие 49 лет.

«TRIPP окончательно лишает Россию позиции главного игрока на Южном Кавказе», - отмечают в Службе разведки.

Масштабное развитие и стратегическое значение коридора

В рамках TRIPP планируется прокладка нефте- и газопроводов, оптоволоконных сетей, а также создание железнодорожной и автомобильной инфраструктуры вдоль пограничной с Ираном железнодорожной ветки.

Коридор, по логике бенефициаров, сформирует «важное звено» Транскаспийского маршрута, пролегающего через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

Исключение РФ из переговорного процесса

По словам главы МИД Армении Арарата Мирзояна, участие России в проекте даже не обсуждалось американской и армянской сторонами.

Как отмечают в Службе разведки, премьер-министр Армении Никол Пашинян едва ли не в ультимативной форме обратился к главному перевозчику страны-агрессора ОАО «РЖД», которое на сегодня является концессионером армянской железной дороги, с предложением в сжатые сроки восстановить разрушенные пути до границ Азербайджана и Турции.

Иначе это будет сделано за счет Армении и добавит вопросов о целесообразности присутствия России в регионе.

