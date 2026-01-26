В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
- 26.01.2026, 23:03

Ожидается сильный снег и гололед.
Оранжевый уровень опасности из-за непогоды продлили на вторник. Соответствующее предупреждение опубликовал Белгидромет.
27 января во многих районах страны и в Минске «сохранится гололед, на дорогах гололедица».
«По северо-восточной половине страны ожидается сильный снег», — предупредили в ведомстве.
27 января ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь), по северо-восточной половине ожидается сильный снег. Во многих районах гололед, на дорогах гололедица. Местами прогнозируются туман и налипание мокрого снега. Температура воздуха минимальная ночью −2…8°С, по юго-западу −1…+2°С, максимальная днем −4…+2°С.