3 мая 2026, воскресенье, 15:48
Почему Лукашенко боится Трампа

  • 26.01.2026, 15:25
Дональд Трамп

Вздорный характер президента США может сыграть злую шутку с диктатором.

Есть предположение, что Лукашенко многое пугает в Трампе — и природа этих опасений схожа с той, отличает союз Минска с Кремлем, пишет Вячеслав Коростень для «Позiрка»:

— Да, Путин — «старший брат», но «младшему» в его объятиях не слишком уютно. Напрягают имперские замашки, патологическая склонность вторгаться с оружием в соседние страны, диктовать свои условия. Нет, чтоб просто помогал материально — тогда б другое дело.

У Трампа с хозяином Кремля есть общее, не просто так американский президент благоволит российскому и даже расстилает перед ним красные дорожки. Империализм, аппетит к чужим территориям, вольное отношение к любой законности. И плюс ко всему — вздорный характер, переменчивость, бурная реакция на мало-мальские внешние раздражители. Сегодня он запонки дарит, а завтра может и серпом по пальцам. Илон Маск не даст соврать.

С Джо Байденом было проще. Как и с европейскими политиками. Они предсказуемы, уважают закон, максимум, что могут — принять санкции, проголосовать за резолюцию, выразить озабоченность. С ними можно по беспределу — завалить контрабандой, арестовать грузовики, а то и задержать за «шпионаж» парочку их соотечественников

С Трампом такой номер не пройдет, пишет автор:

— Ему закон не писан. Он сам «ненаклоняемый» и при случае любому политическому гопнику фору даст. Это и страшит во взаимоотношениях с таким опасным партнером.

Взять, к примеру, торг «живым товаром», в котором Лукашенко собаку съел. С одной стороны, ему очень не хочется продешевить — и так уже приходится выпускать знаковых политзаключенных взамен на пока еще символическое ослабление санкций. С другой — как бы не перегнуть палку и не прогневать «мастера сделок» из Мар-а-Лаго. Тот хочет вызволить сразу 1000+ заложников, а на такой крупный опт можно решиться только при встречной щедрости контрагента.

