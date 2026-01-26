3 мая 2026, воскресенье, 15:48
Литва предложила Польше милитаризировать Сувалкский коридор

  26.01.2026, 15:35
Это было бы уникальным решением в контексте НАТО.

Власти Литвы, которые ранее выделили 100 млн евро на строительство военного полигона в городе Капчяместис у стыка границ Литвы, Беларуси и Польши, призвали Варшаву присоединиться к проекту. «Мы призываем Польшу рассмотреть возможность расширения запланированного полигона в Лаздийском районе на территорию Польши и создания совместного военного объекта двух стран. Это было бы уникальным решением в контексте НАТО», — сказано в коммюнике канцелярии литовского президента Гитанаса Науседы, передает The Moscow Times.

Совместное с Польшей использование будущего полигона позволит укрепить сотрудничество между армиями двух стран и оборону стратегического Сувалкского коридора — ключевого для безопасности восточного фланга НАТО района. Об этом Науседа сказал во время встречи с президентами Польши и Украины Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским в Вильнюсе 25 января. По плану, учебно-тренировочный полигон, который должен быть создан до 2030 года, займет территорию в 14 600 гектаров и будет предназначен для бригадных учений с участием 3500-4000 солдат, включая национальную дивизию Литвы и силы союзников по НАТО.

«Мы приветствуем готовность Польши использовать этот полигон. Это позволит нам укрепить не только взаимное сотрудничество наших Вооруженных сил, но и оборону Сувалкского коридора, — подчеркнул президент Литвы. — Это было бы уникальным решением в контексте НАТО — совместный учебно-тренировочный полигон, предназначенный для защиты восточного фланга альянса».

Проходящий между Калининградской областью и Беларусью Сувалкский коридор представляет собой узкую полоску земли протяженностью менее 100 км, через которую Литва соединена с основной территорией Евросоюза, его называют «ахиллесовой пятой» на восточном фланге НАТО.

Науседа также выступил с инициативой о создании совместной зоны свободной торговли в Сувалках и Лаздияе. По словам литовского президента, это будет стимулировать экономическое развитие приграничных регионов и откроет доступ к рынкам обеих стран, а также сделает привлекательным совместные проекты в ОПК и упростит привлечение средств ЕС для развития проектов по электронике, ИИ и центрам обработки данных.

