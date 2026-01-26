Почему часы в минском метро показывают странное время

Почему часы в минском метро показывают странное время9
- 26.01.2026, 15:55
Оказывается, оно «не для пассажиров».
В пресс-службе минского метро наконец объяснили один из вопросов, который когда-либо задавал себе каждый пассажир столичной подземки — почему часы на станциях показывают время с момента отправления предыдущего поезда. Многие считают такие данные бесполезными.
Оказалось, что эти часы, официально называемые «интервальными», предназначены вовсе не для пассажиров, а для машинистов. Они помогают водителям точно отслеживать время отправления предыдущего состава и корректно стартовать со станции, чтобы соблюдать строгий график движения. К слову, этот график существует и местами доступен для публичного просмотра.
По словам пресс-службы метро, интервальные часы служат «инструментом обеспечения безопасности и точности движения поездов». Машинист ориентируется на них, чтобы:
отправляться со станции вовремя и не задерживать посадку и высадку пассажиров;
корректировать скорость поезда в случае отставания от графика;
увеличивать интервал между своим составом и впереди идущим, если дистанция сокращается, обеспечивая безопасное расстояние.
Почему же на станциях нет табло, показывающего пассажирам точное время до следующего поезда, в пресс-службе не пояснили.