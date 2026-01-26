3 мая 2026, воскресенье, 16:27
Раскол в Кремле: что может заставить элиту РФ пойти против Путина

1
  26.01.2026, 20:02
  • 19,728
Назван самый короткий путь.

Среди российской элиты полно тех, кто хотел бы сдать диктатора Владимира Путина, но для этого нужно создать внешние факторы. Об этом в чате на «Главреде» рассказала оперная певица, общественная деятельница, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова.

По ее словам, перед российскими элитами стоит дилемма: снести Путина самостоятельно, тем самым изыскав себе какие-то послабления.

«Ведь все они – преступники, однако ликвидация Путина его окружением, возможно, смягчила бы наказание для тех, кто освободит мир от упыря. Возможно, это предложение должно было быть как-то оформлено», – отметила она.

Максакова считает, что нужно было назначить миллиард или пять-десять миллиардов «за голову Путина».

«Частные военные компании по всему миру, думаю, разрабатывали бы планы, пытались опередить друг друга и сделать миру доброе дело, и получить большой денежный фонд. Механизмы нужно было четче прописывать, а не озвучивать все это как шутку, чтобы тот, кто за это возьмется, понимал, каким будет результат», - подчеркнула экс-депутат Госдумы РФ.

Кроме того, по ее мнению, среди элит полно ренегатов и тех, кто хотел бы сдать Путина.

«Какие для этого нужно создать внешние факторы – это вопрос к спецслужбам. Думаю, что такие разработки все-таки существуют. Это был бы самый короткий путь», – подытожила общественная деятельница.

