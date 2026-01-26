Какой голливудский фильм показал рекордно низкие кассовые сборы? 2 26.01.2026, 15:56

6,322

Картину показали всего в одном кинотеатре.

В Голливуде мало кто застрахован от провала в прокате, но один фильм стал настоящей катастрофой. Имя ему — «Зиззикс Роуд». Режиссеры и актеры надеялись на драму с высокими ставками, рассказывающую о бухгалтере из Лас-Вегасе, случайно вовлеченном в убийство, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Однако на съемочной площадке уже возникли проблемы. Том Сайзмор, сыгравший одного из героев, находился на контроле у властей и не смог вовремя пройти проверку на наркотики, что задержало съемки. Ряд актеров заранее отказался от участия, почувствовав беду.

Самой большой ошибкой в рекламе фильма было то, что его показали всего в одном кинотеатре. Даже после просмотра зрители не спешили рекомендовать картину друзьям.

При бюджете в $1,2 млн фильм собрал лишь около $30 в прокате, что сделало его худшим кассовым провалом в истории. Для сравнения, известные провальные проекты, такие как «Джон Картер» (2012) или «Кошки» (2019), потеряли десятки миллионов долларов, но все же существенно больше заработали.

«Зиззикс Роуд» вошел в историю как символ того, что даже с профессиональной командой и известными актерами фильм может провалиться полностью, если промо и стратегия проката провалены.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com