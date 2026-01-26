3 мая 2026, воскресенье, 16:27
Какой голливудский фильм показал рекордно низкие кассовые сборы?

2
  • 26.01.2026, 15:56
  • 6,322
Картину показали всего в одном кинотеатре.

В Голливуде мало кто застрахован от провала в прокате, но один фильм стал настоящей катастрофой. Имя ему — «Зиззикс Роуд». Режиссеры и актеры надеялись на драму с высокими ставками, рассказывающую о бухгалтере из Лас-Вегасе, случайно вовлеченном в убийство, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Однако на съемочной площадке уже возникли проблемы. Том Сайзмор, сыгравший одного из героев, находился на контроле у властей и не смог вовремя пройти проверку на наркотики, что задержало съемки. Ряд актеров заранее отказался от участия, почувствовав беду.

Самой большой ошибкой в рекламе фильма было то, что его показали всего в одном кинотеатре. Даже после просмотра зрители не спешили рекомендовать картину друзьям.

При бюджете в $1,2 млн фильм собрал лишь около $30 в прокате, что сделало его худшим кассовым провалом в истории. Для сравнения, известные провальные проекты, такие как «Джон Картер» (2012) или «Кошки» (2019), потеряли десятки миллионов долларов, но все же существенно больше заработали.

«Зиззикс Роуд» вошел в историю как символ того, что даже с профессиональной командой и известными актерами фильм может провалиться полностью, если промо и стратегия проката провалены.

