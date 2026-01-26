Россияне отступили с важных позиций в Херсонской области 26.01.2026, 16:09

7,292

Владислав Волошин

В частности, освобожден остров Алексеевский.

Российские военные отошли с некоторых позиций в Херсонской области из-за активных действий Сил обороны. Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Так, по его словам, враг отступил с острова Алексеевский.

«На острове Алексеевский наша разведка фиксирует оставление позиций. Это произошло в результате активных действий Сил обороны Украины и низкого морально-психологического состояния тех военнослужащих, которые находились на этих позициях», - отметил он.

Волошин также подчеркнул, что враг не может восстановить там наблюдательные посты.

Спикер Сил обороны Юга добавил, что с Херсонского направления россияне перебрасывают подразделения на Ореховское направление.

«С Херсонского направления сейчас враг проводит перегруппировку и снимает подразделения воздушно-десантных войск, перебрасывая их на Ореховское направление для поддержания темпа штурмовых действий», - сказал он.

