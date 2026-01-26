Баристу в Минске поймали за интересным занятием

Баристу в Минске поймали за интересным занятием5
- 26.01.2026, 16:15
- 13,136
Пользователям сети хобби парня кажется очень милым.
Пользовательница Threads Ирина застала баристу столичного кафе «Станция» возле входа в метро «Площадь Победы» за необычным занятием.
Молодой человек увлеченно вязал спицами. Девушка поделилась фото со своими подписчиками и собрала множество теплых комментариев, пишет Blizko.by.
Выяснилось, что баристу зовут Владимир, и это не первый случай, когда молодого человека замечают за вязанием в кофейном ларьке. Владимир занимается этим только при отсутствии клиентов, поэтому жалоб и нареканий на него нет, а пользователям сети хобби парня кажется очень милым.
«Верите, у такого бариста кофе на 20% теплее?»;
«Это же Володя! Заходите к нему, он варит вкусный кофе»;
«Я тоже таким занимаюсь. Успокаивает после нервных клиентов»;
«А его не накажут? Жалко будет»;
«Видно, что человек добрый, приятный. Кстати, вязание сначала было исключительно мужским занятием».