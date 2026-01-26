закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 17:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Баристу в Минске поймали за интересным занятием

5
  • 26.01.2026, 16:15
  • 13,136
Баристу в Минске поймали за интересным занятием

Пользователям сети хобби парня кажется очень милым.

Пользовательница Threads Ирина застала баристу столичного кафе «Станция» возле входа в метро «Площадь Победы» за необычным занятием.

Молодой человек увлеченно вязал спицами. Девушка поделилась фото со своими подписчиками и собрала множество теплых комментариев, пишет Blizko.by.

Выяснилось, что баристу зовут Владимир, и это не первый случай, когда молодого человека замечают за вязанием в кофейном ларьке. Владимир занимается этим только при отсутствии клиентов, поэтому жалоб и нареканий на него нет, а пользователям сети хобби парня кажется очень милым.

«Верите, у такого бариста кофе на 20% теплее?»;

«Это же Володя! Заходите к нему, он варит вкусный кофе»;

«Я тоже таким занимаюсь. Успокаивает после нервных клиентов»;

«А его не накажут? Жалко будет»;

«Видно, что человек добрый, приятный. Кстати, вязание сначала было исключительно мужским занятием».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко