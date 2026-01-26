Баристу в Минске поймали за интересным занятием 5 26.01.2026, 16:15

13,136

Пользователям сети хобби парня кажется очень милым.

Пользовательница Threads Ирина застала баристу столичного кафе «Станция» возле входа в метро «Площадь Победы» за необычным занятием.

Молодой человек увлеченно вязал спицами. Девушка поделилась фото со своими подписчиками и собрала множество теплых комментариев, пишет Blizko.by.

Выяснилось, что баристу зовут Владимир, и это не первый случай, когда молодого человека замечают за вязанием в кофейном ларьке. Владимир занимается этим только при отсутствии клиентов, поэтому жалоб и нареканий на него нет, а пользователям сети хобби парня кажется очень милым.

«Верите, у такого бариста кофе на 20% теплее?»;

«Это же Володя! Заходите к нему, он варит вкусный кофе»;

«Я тоже таким занимаюсь. Успокаивает после нервных клиентов»;

«А его не накажут? Жалко будет»;

«Видно, что человек добрый, приятный. Кстати, вязание сначала было исключительно мужским занятием».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com