3 мая 2026, воскресенье, 17:45
Боеготовность армии КНР серьезно пострадала

  26.01.2026, 16:18
Фото: Xinhuanet

Что означает крупнейшая чистка в китайском военном руководстве?

На выходных Китай объявил о расследовании против высшего военного генерала страны за «серьезные нарушения дисциплины и закона». Под подозрением оказались генерал Чжан Юся, второй по старшинству после председателя КНР Си Цзиньпина, и генерал Лю Чжэньли, отвечавший за Совместный штаб Народно-освободительной армии, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Эти меры фактически обновляют почти весь состав Центральной военной комиссии, оставляя в ней только одного из шести членов. «Си Цзиньпин завершил одну из крупнейших чисток в руководстве китайской армии за всю историю КНР», — отметил Нил Томас из Asia Society Policy Institute.

Официальные власти Китая не раскрывают деталей предполагаемых нарушений. Местные издания пишут, что расследование демонстрирует приверженность борьбы с коррупцией — направление, которое Си продвигает с начала своего правления.

Эксперты считают, что целью чистки является укрепление лояльности армии к председателю. С 2012 года, по данным AP, как минимум 17 генералов Народно-освободительной армии были лишились постов, в том числе восемь членов Центральной военной комиссии.

За этой чисткой стоит стремление Си Цзиньпина усилить контроль над вооруженными силами и исключить возможных конкурентов, которые могли бы бросить вызов его лидерству. Это также сигнал о готовности Пекина к более решительным действиям в стратегически важном регионе.

Тайвань внимательно следит за действиями Пекина. Некоторые эксперты считают, что отставки высокопоставленных военных могут сказаться на решениях Китая в отношении Тайваня, однако точные последствия пока неясны.

Китай считает Тайвань своей территорией и угрожал захватить остров силой в случае необходимости. В прошлом месяце Пекин также усилил военное давление и провел двухдневные масштабные учения вокруг Тайваня после того, как США объявили о крупной продаже оружия острову.

Последняя чистка сделала угрозу Китая в адрес Тайваня слабее в краткосрочной перспективе, но сильнее в долгосрочной. В ближайшее время военное обострение вокруг острова будет рискованнее из-за хаоса в верхушке командования, но в долгосрочной перспективе армия обретет более лояльное и менее коррумпированное руководство с расширенными военными возможностями. Тем не менее боеготовность Народно-освободительной армии была серьезно нарушена.

Сейчас комиссия функционирует только с одним активным членом при председателе Си. Не ясно, будут ли вакантные места заполнены в ближайшее время или решение отложат до формирования нового Центрального комитета партии в 2027 году.

