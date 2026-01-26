В Беларуси ждут волну заболеваемости ОРВИ 26.01.2026, 16:29

6,730

Уже в ближайшие недели.

В Министерстве здравоохранения сказали, что в Беларуси ожидается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями в ближайшие недели.

По словам заместителя главврача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Аллы Дашкевич, сейчас в Беларуси ситуация по ОРИ характерна для данного периода года. При этом представитель Минздрава предупредила, что заболеваемость может пойти вверх.

— Показатели находятся в пределах средних многолетних значений, но в ближайшие недели мы ожидаем увеличение количества заболевших, - заметила она.

Еще Дашкевич рассказала, что, по данным лабораторного мониторинга, на данный момент в Беларуси активно циркулируют вирус гриппа H3N2, единичные вирусы гриппа Б и негриппозные респираторные вирусы.

