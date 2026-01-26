Ученые рассказали, почему кошачье мяуканье — инструмент манипуляции 7 26.01.2026, 17:34

Этот набор звуков был создан для общения с людьми.

Новое исследование ученых из Берлинского музея естествознания и Университета Неаполя имени Федерико II показало: кошачье мурлыканье является стабильным «цифровой подписью» личности, тогда как мяуканье — это гибкий набор звуков, который эволюционировал специально для общения с людьми, пишет SciTechDaily.

Ученые использовали методы автоматического распознавания речи и проанализировали записи из архива животных звуков. Сравнив вокализацию домашних и диких котов, исследователи выяснили, что именно жизнь рядом с человеком сделала кошачье «мяу» таким разнообразным.

«Мы привыкли обращать внимание на мяуканье, потому что коты адресуют его именно нам, — объясняет Данило Руссо, ведущий автор работы, — Но если погрузиться в акустическую структуру, то именно равномерное, ритмичное мурлыканье оказывается лучшим способом узнать конкретное животное».

Компьютерные модели, которые обычно используют для распознавания человеческого голоса, гораздо точнее идентифицировали кота по его мурчанию, чем по мяуканью. Соавтор исследования Анья Шильд добавляет, что каждый кот в группе имел свой неповторимый «тембр» мурлыканья. Этот звук обычно рождается в моменты покоя, при контакте с хозяином или между мамой-кошкой и котятами. Это некий интимный код, не требующий изменений.

Мяуканье — совсем другая история. Это настоящий «швейцарский нож» в мире звуков. Коты используют его, чтобы выпросить еду, привлечь внимание или даже выразить недовольство. Из-за такой многофункциональности мяуканье одного и того же кота может сильно отличаться в зависимости от ситуации.

Чтобы понять, как возникла эта разница, биоакустики сравнили голоса домашних кошек с пятью видами их диких родственников, в частности гепардами и лесными котами. Результат поразил: домашние пушистики мяукают значительно разнообразнее, чем дикие виды.

Мирьям Кнерншильд, руководитель исследования, считает, что жизнь с людьми, чьи привычки и реакции постоянно меняются, заставила котов стать «лингвистами». Те, кто умел гибко подстраивать свое мяуканье под настроение хозяина, получали больше бонусов.

