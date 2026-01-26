Гомельское предприятие решило заработать на войне

«Луч» становится законной военной целью ВСУ.

Гомельское конструкторское бюро «Луч» планирует реконструировать складское помещение и переоборудовать его в производственный цех по выпуску крупногабаритных антенных металлоконструкций военного назначения. Об этом сообщает издание «Флагшток» со ссылкой на данные объявленного тендера.

Согласно предпроектной документации, ориентировочная стоимость работ превышает 7 млн рублей (около 2,5 млн долларов). В рамках проекта предусмотрена реконструкция склада площадью 877 квадратных метров, а также строительство пристройки для размещения компрессорного оборудования.

Проектная мощность будущего цеха оценивается в четыре крупногабаритные металлические конструкции в год. Ожидаемая выручка от их реализации может составить 9,47 млн рублей (более 3,3 млн долларов). Начать строительные работы планируется в сентябре 2026 года.

На сайте предприятия указано, что КБ «Луч» занимается разработкой и производством антенно-фидерных устройств и их компонентов. Запуск нового цеха станет расширением действующих производственных мощностей.

Гомельское конструкторское бюро «Луч» входит в состав холдинга «Системы радиолокации», который принадлежит Государственному военно-промышленному комитету.

