Франция заключила под стражу капитана танкера «теневого флота» РФ 26.01.2026, 18:09

1,866

Он гражданин Индии.

Французские власти взяли под стражу капитана нефтяного танкера Grinch, следовавшего из российского Мурманска и относящегося к «теневому флоту» России. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на прокуратуру Марселя. Арестованному 58 лет, он является гражданином Индии. В ведомстве уточнили, что остальные члены экипажа, также имеющие индийское гражданство, остаются на борту судна. Расследование, по данным прокуратуры, сосредоточено на проверке законности флага, под которым ходил танкер, а также навигационных документов, необходимых для его эксплуатации.

Как отмечает BFMTV, сам танкер передан в распоряжение прокуратуры Марселя. Следствие считает, что Grinch использовал ложный флаг Коморских островов. После задержания танкер был отконвоирован в залив Фос-сюр-Мер и с 24 января стоит на якоре у нефтяного терминала порта Марсель-Фос, где его охраняют корабли французских ВМС и два катера жандармерии Тулона.

О задержании танкера в акватории Средиземного моря стало известно 22 января. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в X, что военно-морские силы страны перехватили судно, следовавшее из России и находившееся под международными санкциями. Он подчеркнул, что операция стала частью усилий по пресечению деятельности «теневого флота», который используется для финансирования российской агрессии против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com