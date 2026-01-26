«Сами виноваты»

Сергей Мардан

Z-пропагандист заявил, что жители Белгородской области должны самостоятельно обеспечивать себя электричеством.

Российский пропагандист «Соловьев LIVE» Сергей Мардан выступил с резонансным заявлением, в котором обвинил жителей Белгородской области в перебоях с электроснабжением. Поводом стали жалобы местных жителей на блэкауты в регионе. Об этом сообщает «Диалог».

Мардан фактически переложил ответственность за отсутствие базовых условий жизни на самих граждан. По его словам, рекомендация губернатора Белгородской области о самостоятельном обеспечении домов электроэнергией является оправданной.

«Губернатор Белгородской области посоветовал жителям самостоятельно обеспечивать свои дома электричеством. Я считаю решение оправданным и справедливым. У страны сейчас есть задачи поважнее, чем бытовые неудобства отдельных регионов. Если ты живешь в приграничной зоне, ты должен быть готов обеспечивать себя сам, а не ждать, что государство принесет все на блюдечке», — заявил Мардан.

В дальнейшем пропагандист возложил ответственность за происходящее на самих мирных жителей, обвинив их в том, что они якобы покинули регион и не защитили его от последствий войны.

«Белгород сам во многом виноват.

Жители разбежались, не защитились, побросали дома. А потом вдруг вспомнили о власти. Сначала убегают, а потом спрашивают, где электричество, где генераторы. Мы живем в новой реальности. Выживает не тот, кому должны, а тот, кто справляется сам», — добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com