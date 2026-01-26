«Сами виноваты»16
- 26.01.2026, 18:25
Z-пропагандист заявил, что жители Белгородской области должны самостоятельно обеспечивать себя электричеством.
Российский пропагандист «Соловьев LIVE» Сергей Мардан выступил с резонансным заявлением, в котором обвинил жителей Белгородской области в перебоях с электроснабжением. Поводом стали жалобы местных жителей на блэкауты в регионе. Об этом сообщает «Диалог».
Мардан фактически переложил ответственность за отсутствие базовых условий жизни на самих граждан. По его словам, рекомендация губернатора Белгородской области о самостоятельном обеспечении домов электроэнергией является оправданной.
«Губернатор Белгородской области посоветовал жителям самостоятельно обеспечивать свои дома электричеством. Я считаю решение оправданным и справедливым. У страны сейчас есть задачи поважнее, чем бытовые неудобства отдельных регионов. Если ты живешь в приграничной зоне, ты должен быть готов обеспечивать себя сам, а не ждать, что государство принесет все на блюдечке», — заявил Мардан.
В дальнейшем пропагандист возложил ответственность за происходящее на самих мирных жителей, обвинив их в том, что они якобы покинули регион и не защитили его от последствий войны.
«Белгород сам во многом виноват.
Жители разбежались, не защитились, побросали дома. А потом вдруг вспомнили о власти. Сначала убегают, а потом спрашивают, где электричество, где генераторы. Мы живем в новой реальности. Выживает не тот, кому должны, а тот, кто справляется сам», — добавил он.