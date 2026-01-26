3 мая 2026, воскресенье, 19:33
Детский терапевт рассказал, как стать лучшим родителем

  • 26.01.2026, 18:36
Десять дельных советов.

Опытный детский терапевт и отец двоих детей Эван Шоппер рассказал о десяти ключевых принципах, которые помогают воспитывать счастливых, уверенных и эмоционально устойчивых детей. Идеальных родителей не существует, но можно быть «достаточно хорошими», пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

1. Говорите «да» как можно чаще.

Разрешая ребенку экспериментировать, фантазировать и пробовать новое, родители показывают, что его желания и идеи важны. Это укрепляет самооценку и чувство собственной ценности.

2. Сначала говорите об эмоциях, потом — о фактах.

Даже если вопрос ребенка звучит «умно», за ним часто стоят чувства. Важно сначала обсудить эмоции, а уже потом давать объяснения.

3. Играйте с ребенком на равных.

Игра — это способ установить глубокую связь. Равноправие в игре дает ребенку чувство уверенности и значимости.

4. Шутите.

Юмор создает безопасную и теплую атмосферу в семье. Он помогает снизить напряжение и укрепляет отношения, если не унижает и не ранит ребенка.

5. Говорите о своих эмоциях.

Рассказывая о собственных чувствах, родители учат ребенка распознавать и выражать эмоции, развивая его эмоциональный интеллект.

6. Ужинайте всей семьей.

Совместные приемы пищи связаны с более высоким уровнем самооценки, успехами в учебе и эмоциональным благополучием детей.

7. Обращайте внимание на свои чувства.

Ваши эмоции часто влияют на поведение ребенка. Это поможет вам лучше понять состояние ребенка.

8. Сначала говорите о чувствах, затем — о поведении.

Апеллируя к эмоциям ребенка, родители показывают, что слышат его. После этого обсуждение поведения становится более эффективным.

9. Помните: дети чувствуют себя маленькими и бессильными.

Это ощущение лежит в основе многих детских переживаний — от гнева до страха. Понимание этого помогает родителям проявлять больше эмпатии.

10. Исправляйте ошибки.

Если родитель сорвался, важно признать чувства ребенка, извиниться и объяснить, как вы стараетесь поступать лучше. Это укрепляет доверие.

