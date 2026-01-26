Детский терапевт рассказал, как стать лучшим родителем

Детский терапевт рассказал, как стать лучшим родителем4
- 26.01.2026, 18:36
Десять дельных советов.
Опытный детский терапевт и отец двоих детей Эван Шоппер рассказал о десяти ключевых принципах, которые помогают воспитывать счастливых, уверенных и эмоционально устойчивых детей. Идеальных родителей не существует, но можно быть «достаточно хорошими», пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
1. Говорите «да» как можно чаще.
Разрешая ребенку экспериментировать, фантазировать и пробовать новое, родители показывают, что его желания и идеи важны. Это укрепляет самооценку и чувство собственной ценности.
2. Сначала говорите об эмоциях, потом — о фактах.
Даже если вопрос ребенка звучит «умно», за ним часто стоят чувства. Важно сначала обсудить эмоции, а уже потом давать объяснения.
3. Играйте с ребенком на равных.
Игра — это способ установить глубокую связь. Равноправие в игре дает ребенку чувство уверенности и значимости.
4. Шутите.
Юмор создает безопасную и теплую атмосферу в семье. Он помогает снизить напряжение и укрепляет отношения, если не унижает и не ранит ребенка.
5. Говорите о своих эмоциях.
Рассказывая о собственных чувствах, родители учат ребенка распознавать и выражать эмоции, развивая его эмоциональный интеллект.
6. Ужинайте всей семьей.
Совместные приемы пищи связаны с более высоким уровнем самооценки, успехами в учебе и эмоциональным благополучием детей.
7. Обращайте внимание на свои чувства.
Ваши эмоции часто влияют на поведение ребенка. Это поможет вам лучше понять состояние ребенка.
8. Сначала говорите о чувствах, затем — о поведении.
Апеллируя к эмоциям ребенка, родители показывают, что слышат его. После этого обсуждение поведения становится более эффективным.
9. Помните: дети чувствуют себя маленькими и бессильными.
Это ощущение лежит в основе многих детских переживаний — от гнева до страха. Понимание этого помогает родителям проявлять больше эмпатии.
10. Исправляйте ошибки.
Если родитель сорвался, важно признать чувства ребенка, извиниться и объяснить, как вы стараетесь поступать лучше. Это укрепляет доверие.